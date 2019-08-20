Жених шел в номер для новобрачных и впал в кому. Что стало причиной?

49-летний Крис Мэллон из Шотландии упал с лестницы в отеле по пути к номеру для молодоженов и впал в кому, пишет Passion.ru.
Перелом черепа, спины и руки, вывих плеча, травма сердца и легких — состояние мужчины, по словам врачей, напоминало жертву автокатастрофы.
Его 43-летняя жена Аврил видела каждую секунду ужасной случайности. Она находилась рядом с ним вплоть до прибытия медиков в ставшем алым свадебном платье.
Когда мужчина наконец очнулся, то растерялся — он не знал, что успел жениться, однако Аврил не сдавалась и напевала ему песню их первого танца на свадьбе, по кусочкам восстанавливая память возлюбленного.
В период лечения Крис также заболел воспалением легким, однако здоровье стало медленно приходить в норму, и вместо долгой реабилитации ему разрешили вернуться домой спустя месяц после падения.