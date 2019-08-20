Знаки Зодиака, которые не стесняются подлых методов, чтобы добиться своей цели

Выбор между честным и подлым, но выгодным поступком, некоторых людей порой заводит в тупик. Ведь будучи только добросовестным, правильным и благородным, ничего в жизни не добьешься, сообщают belnovosti.by.
Такого мнения придерживаются знаки зодиака, которые в первую очередь заботятся о выгоде, а уже после о моральной стороне последствий.
Пять знаков зодиака, склонных к подлости.
Козерог
Этот знак славится эгоизмом и умением всюду находить для себя выгоду. Козероги ставят перед собой определенные цели, ради выполнения которых готовы пойти на многие испытания и поступки.
Проходя свой нелегкий путь, они преодолевают множество преград, в том числе и людских, совсем не стесняясь в методах устранения проблем. Ведь главная цель оправдывает все потраченные силы и даже утраченную репутацию.
Ради корысти Козероги пойдут на предательство, подлость и низкие поступки. Для них все средства хороши на пути к цели. Причем продумывают они свои пакости очень тщательно.
Близнецы
Несмотря на многие позитивные стороны характера Близнецов, не стоит забывать, что они являются двойственной натурой. Поэтому их поведение может меняться моментально то в лучшую, то в худшую сторону.
С одной стороны Близнецы стремятся поступать всегда осторожно, пытаясь всем угодить и никого не обидеть. А иногда власть в их поведении захватывает темная сторона личности, способная на откровенно гадкие и подлые поступки.
Тогда Близнецы не гнушаются раскрывать чужие тайны, подстраивать мелкие пакости, вести себя грубо и эгоистично.
А после, придя в себя, они жалеют о содеянном и всячески пытаются исправить своё положение, но не всегда удачно.
Дева
Девы используют подлость как средство для достижения своих планов. И расчетливость в их характере помогает убеждать представителей этого знака, что им нечего стыдиться, они всё сделали правильно.
Иногда Девы бывают чересчур хладнокровны в своих поступках, что вызывает даже опасение, но они всегда пытаются действовать в пределах разумного, насколько это возможно.
Если будучи друзьями, вы попали с Девами в конкурентную борьбу, можете попрощаться с дружбой навсегда, ведь для этого знака выгода намного важнее всех светлых чувств.
Овен
Вспыльчивость и раздражительность Овнов очень часто приносит им множество проблем. А когда в итоге приходится разбираться с этими проблемами, то методы их решения Овны выбирают не самые благородные.
Подлость, хитрость и коварство помогают сделать всё быстрее и наверняка. И будучи отчасти эгоистами, они мало волнуются из-за моральной стороны сложившихся обстоятельств.
В итоге Овны настолько привыкают к подлым методам, что и вовсе забывают о существовании других решений.
Лев
Сами по себе являясь эталоном благородства, Львы всё же не гнушаются и подлых способов решения проблем.
Вот только делают они это в порыве чувств или в ответ на соответствующее поведение. Ведь Львы очень милостивые и добрые личности, склонные оказывать помощь всем нуждающимся.
И когда в ответ на милость они получают подлость, то это выводит их из себя и заставляет опуститься до таких же подлых методов.