Знаки Зодиака, которые не стесняются подлых методов, чтобы добиться своей цели

Такого мнения придерживаются знаки зодиака, которые в первую очередь заботятся о выгоде, а уже после о моральной стороне последствий.

Пять знаков зодиака, склонных к подлости.

Козерог

Этот знак славится эгоизмом и умением всюду находить для себя выгоду. Козероги ставят перед собой определенные цели, ради выполнения которых готовы пойти на многие испытания и поступки.

Проходя свой нелегкий путь, они преодолевают множество преград, в том числе и людских, совсем не стесняясь в методах устранения проблем. Ведь главная цель оправдывает все потраченные силы и даже утраченную репутацию.

Ради корысти Козероги пойдут на предательство, подлость и низкие поступки. Для них все средства хороши на пути к цели. Причем продумывают они свои пакости очень тщательно.

Близнецы

Несмотря на многие позитивные стороны характера Близнецов, не стоит забывать, что они являются двойственной натурой. Поэтому их поведение может меняться моментально то в лучшую, то в худшую сторону.

С одной стороны Близнецы стремятся поступать всегда осторожно, пытаясь всем угодить и никого не обидеть. А иногда власть в их поведении захватывает темная сторона личности, способная на откровенно гадкие и подлые поступки.

Тогда Близнецы не гнушаются раскрывать чужие тайны, подстраивать мелкие пакости, вести себя грубо и эгоистично.

А после, придя в себя, они жалеют о содеянном и всячески пытаются исправить своё положение, но не всегда удачно.

Дева

Девы используют подлость как средство для достижения своих планов. И расчетливость в их характере помогает убеждать представителей этого знака, что им нечего стыдиться, они всё сделали правильно.

Иногда Девы бывают чересчур хладнокровны в своих поступках, что вызывает даже опасение, но они всегда пытаются действовать в пределах разумного, насколько это возможно.

Если будучи друзьями, вы попали с Девами в конкурентную борьбу, можете попрощаться с дружбой навсегда, ведь для этого знака выгода намного важнее всех светлых чувств.

Овен

Вспыльчивость и раздражительность Овнов очень часто приносит им множество проблем. А когда в итоге приходится разбираться с этими проблемами, то методы их решения Овны выбирают не самые благородные.

Подлость, хитрость и коварство помогают сделать всё быстрее и наверняка. И будучи отчасти эгоистами, они мало волнуются из-за моральной стороны сложившихся обстоятельств.

В итоге Овны настолько привыкают к подлым методам, что и вовсе забывают о существовании других решений.

Лев

Сами по себе являясь эталоном благородства, Львы всё же не гнушаются и подлых способов решения проблем.

Вот только делают они это в порыве чувств или в ответ на соответствующее поведение. Ведь Львы очень милостивые и добрые личности, склонные оказывать помощь всем нуждающимся.