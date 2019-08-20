Лобода поразила фанатов фотографией, где на ней нет ни макияжа, ни лишней одежды

Известная украинская певица, добившаяся признания и на мировой арене, любит радовать поклонников своего творчества новыми снимками. На них 32-летняя певица не стесняется появляться и без макияжа, и без лишней одежды. В этот раз Светлана не просто козырнула подтянутой кожей и отличной фигурой, но и удивительным шпагатом.