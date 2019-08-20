Лобода поразила фанатов фотографией, где на ней нет ни макияжа, ни лишней одежды

Особенно приятно становится, когда видишь, что такие популярные звезды, как Светлана Лобода, всячески мотивируют фанатов своим примером к здоровому и спортивному образу жизни, пишет Лайф.
Известная украинская певица, добившаяся признания и на мировой арене, любит радовать поклонников своего творчества новыми снимками. На них 32-летняя певица не стесняется появляться и без макияжа, и без лишней одежды. В этот раз Светлана не просто козырнула подтянутой кожей и отличной фигурой, но и удивительным шпагатом.
Певица выложила фото из Антальи, Турция, где в скором времени должен пройти концерт звезды. На снимке Светлана предстала в чёрном нижнем белье, продемонстрировав шпагат, который оценила бы и сама Волочкова. Под фото певица подписала: «Готовлюсь к концерту. А вы ко мне готовы?»
Светлана Лобода