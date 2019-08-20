20-летняя внучка Михаила Боярского в бикини показала пышные формы в Турции

Екатерина Боярская стала звездой соцсетей в мае, когда ее фотографии разлетелись по интернету. Пользователи удивились, что у главного Д’Артаньяна России такая взрослая красавица-внучка. Девушка действительно обладает яркой внешностью и в будущем может затмить свою родную тетю — актрису Елизавету Боярскую.

Екатерина Боярская выросла красавицей instagram.com/kboyarskaya98

Сейчас Екатерина отдыхает в Турции. Девушка показала поклонникам фото в белом кружевном платье с оборками, которое подчеркнуло ее загорелую кожу. Внучка артиста дополнила образ маленькой сумочкой на цепочке и босоножками на шпильке.

Екатерина Боярская в Турции instagram.com/kboyarskaya98

Боярская также поделилась снимком в купальнике. Для отдыха она выбрала розовое бикини с оригинальным дизайном плавок. Екатерина позировала на веранде с красивым видом на сад с пальмами. Девушка положила руки и на бедра и встала на носочки. «Часть твоего сердца», — загадочно написала она в Instagram.

Подписчики засыпали Екатерину комплиментами. «Очень красивая!», «Бомба!», «Вы очень красивая, Екатерина! Дедушке с бабушкой передай привет», — прокомментировали кадр пользователи.

Екатерина Боярская в купальнике instagram.com/kboyarskaya98