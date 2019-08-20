Эксперты назвали самые тусовочные города мира. И в одном из них вы бываете часто

На втором месте рейтинга оказался расположившийся на самом побережье Карибского моря мексиканский город Плая-дель-Кармен.

На третьем разместился Сингапур, где высокие цены на алкоголь (почти семь долларов за пол-литра пива), но зато крайне высокий уровень безопасности.

Четвертое место занял Санкт-Петербург, в котором эксперты отметили большое разнообразие ночных заведений, а также особую «атмосферу» на улицах города по выходным и в ночное время и невысокую стоимость «приличного жилья».

Замыкает пятерку лидеров еще один мексиканский курорт — Кабо-Сан-Лукас, который, правда, расположился на противоположном предыдущему городу из этой страны берегу, у Атлантического океана.