Звезде «Ворониных» вызвали «Скорую» на съемки

Съемочной группе сериала «Воронины» не повезло: они отправились снимать новый сезон в Сочи, когда там начался шторм.

«Хотели снять несколько жарких серий на пляже. Но, как известно, если «Ворониных» снимают на натуре, начинается дождь, где бы ни высаживалась наша экспедиция. И он всё льет и льет, доводя до нервного тика всю съемочную группу» — поделилась Екатерина Волкова.

Но, как выяснилось, настоящие проблемы были впереди.

«Началось все с грима. Гримваген нагрелся так сильно, что кондиционер не справлялся, жара началась страшная.... Ладно, загримировались, но почувствовав, что закипаю, пошла окунуть ноги в море, вроде стало легче. Дальше два часа на солнце, съемка и переезд. На переезде сильно укачало. Как только ожила, решила поесть. Это было ошибкой! И тут мне стало нехорошо совсем — рвота, кое-что еще», — рассказала Екатерина.

Актрисе становилось все хуже, и на съемки вызвали «Скорую помощь».

«Уколы, куча лекарств. В это время съемка не прекращалась. Ребята-сценаристы быстро переписали одну сценку с моим участием, а администрация возилась со мной. Слава богу, удалось выкарабкаться» — рассказала Волкова.