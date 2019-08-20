Самые неудачные дни для разных знаков Зодиака

У каждого человека есть свои дни, которые он считает удачными или неудачными. И очень часто эти предпочтения зависят от знака Зодиака.
Как считают астрологи, люди одной зодиакальной группы (например, только Тельцы или только Скорпионы) обладают набором похожих черт характера, привычек и особенностей. И даже суеверия про числа, приносящие удачу, или про несчастливые дни у представителей одного и того же знака Зодиака часто совпадают.
Овен
Неудачный день большинства Овнов — это пятница. Сильное влияние Венеры, которое Овны плохо переносят, высокие нагрузки и энергетический дисбаланс — верные спутники Овнов в эти дни. Поэтому астрологи советуют Овнам не планировать на пятничные вечера ничего важного и грамотно строить отдых. Он должен восстанавливать жизненные силы перед выходными и снижать напряжение, а не истощать Овнов еще больше.
Телец
Планета-антаногонист Тельцов — Марс, который управляет вторником. Нередко это делает второй день недели неудачным: Тельцы могут чересчур воинственно реагировать на критику, в том числе конструктивную, или иным образом портить отношения с окружающими. Хотя на самом деле любой незадавшийся день можно сделать удачным с помощью аффирмаций. Поэтому Тельцам, настроенным позитивно, не страшны никакие «неудачные» даты.
Неудачные дни Близнецов — это понедельники. Особенно если Близнецы работают по стандартному графику и не очень любят свою работу. Возвращение к трудовым обязанностям после отличных выходных — испытание не из легких, поэтому первый день недели Близнецы активно не любят. Проблему помогает решить внимание к сфере работы: подбор более подходящего графика, развитие в сторону более интересных рабочих задач.
Рак
Восприимчивые к колебаниям Луны Раки часто испытывают упадок сил или нервное перенапряжение во время пиковых состояний ночного светила — в Полнолуние и Новолуние. В такие моменты, если другие небесные тела тоже расположились не лучшим образом, у Раков все валится из рук, а меланхолия и апатия становятся их верными спутницами. Астрологи рекомендуют Ракам заботиться о гармонии в душе, хорошо высыпаться, избегать источников стресса накануне Новолуний и Полнолуний. Отслеживать их поможет лунный календарь на нашем сайте.
Лев
Суббота — день под управлением Сатурна. Сатурн считается планетой-антагонистом для Львов. Часто от представителей этого знака в субботу требуется самоограничение, некая аскеза, внимание к высоким сферам, тогда как Львы с удовольствием бы отдохнули с друзьями и нарушили парочку данных себе ранее обещаний (например, не прерывать начатую диету). Если Львы будут тверже отстаивать свои интересы в первую очередь перед самими собой, число неприятных дней явно сократится, так как воздействие Сатурна не будет вызывать диссонанс.
Дева
Неудачные дни для Дев — это последние числа каждого месяца. Причем причина кроется не столько в эзотерике, сколько в психологии Дев. Рожденные под этим созвездием люди любят планировать, разбивать все задачи на подпункты (что очень помогает им управлять временем и силами). Однако набирающиеся под конец месяца недоделанные дела зачастую вгоняют Дев в тоску и фрустрацию. Выход есть: Девам нужно давать себе послабления и не требовать от себя невыполнимого количества завершенных задач.
Весы
Вторники бывают неудачными для Весов, которых Марс приводит в состояние нестабильности, волнения, тревоги перед будущим и беспокойства о прошлом. Весы острее воспринимают критику и мнение окружающих, их задевают слухи. Конечно, накрутив себя подобным образом, можно решить, что день не задался, и дальше будет только хуже. Весам важно вовремя остановиться, перевести дух и успокоиться. Так как это воздушный знак Зодиака, противостоять Марсу и его огню помогут дыхательные практики и прогулки на свежем воздухе.
Скорпион
Среди Скорпионов немало суеверных людей, которые крайне недолюбливают пятницу, 13. Хотя далеко не всегда в эту дату с людьми непременно случаются неприятности, а все их начинания оборачиваются провалом. Также Скорпионы не любят 29 февраля — и тоже напрасно, так как сильному биополю не навредит никакой «черный день календаря». Чтобы не попадаться на удочку собственных страхов, Скорпионам полезно укреплять веру в себя и избегать информации о негативных событиях и происшествиях.
Стрелец
Среда, день Меркурия, может приносить неприятные сюрпризы Стрельцам. Постоянные разговоры и переговоры с коллегами и партнерами, споры и разногласия, которые нужно урегулировать, вопросы, на которые требуется немедленно ответить, — к вечеру такой среды Стрельцы выматываются, иногда даже срываются на близких. Нужно планировать на среду и приятные дела, а не только обязательства.
Козерог
Казалось бы, как может принести негатив воскресенье, выходной день под эгидой Солнца? Но Водолеи в такое время ощущают приближение новой рабочей недели, испытывают страх перед будущим, хотят впасть в спячку или сбежать от всех в бессрочный отпуск. В такие минуты Водолеям нужно проверенное средство от негативных мыслей — тогда и день наладится.
Рыбы
Нередко неудачными днями Рыб становятся пятницы. В это время все дела словно сами собой валятся из рук, ошибок и недочетов становится больше, и даже общение с людьми превращается в непростую задачу. А все дело в том, что не все Рыбы умеют распределять задачи на неделе, и последний рабочий день оборачивается в итоге перегрузом. Астрологи отмечают: пятница — день под управлением Венеры, которая очень благоволит Рыбам. Если изменить подход, пятый день недели станет для Рыб удачным и продуктивным.