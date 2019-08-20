Самые неудачные дни для разных знаков Зодиака

Как считают астрологи, люди одной зодиакальной группы (например, только Тельцы или только Скорпионы) обладают набором похожих черт характера, привычек и особенностей. И даже суеверия про числа, приносящие удачу, или про несчастливые дни у представителей одного и того же знака Зодиака часто совпадают.

Овен

Неудачный день большинства Овнов — это пятница. Сильное влияние Венеры, которое Овны плохо переносят, высокие нагрузки и энергетический дисбаланс — верные спутники Овнов в эти дни. Поэтому астрологи советуют Овнам не планировать на пятничные вечера ничего важного и грамотно строить отдых. Он должен восстанавливать жизненные силы перед выходными и снижать напряжение, а не истощать Овнов еще больше.

Телец

Планета-антаногонист Тельцов — Марс, который управляет вторником. Нередко это делает второй день недели неудачным: Тельцы могут чересчур воинственно реагировать на критику, в том числе конструктивную, или иным образом портить отношения с окружающими. Хотя на самом деле любой незадавшийся день можно сделать удачным с помощью аффирмаций. Поэтому Тельцам, настроенным позитивно, не страшны никакие «неудачные» даты.

Близнецы

Неудачные дни Близнецов — это понедельники. Особенно если Близнецы работают по стандартному графику и не очень любят свою работу. Возвращение к трудовым обязанностям после отличных выходных — испытание не из легких, поэтому первый день недели Близнецы активно не любят. Проблему помогает решить внимание к сфере работы: подбор более подходящего графика, развитие в сторону более интересных рабочих задач.

Рак

Восприимчивые к колебаниям Луны Раки часто испытывают упадок сил или нервное перенапряжение во время пиковых состояний ночного светила — в Полнолуние и Новолуние. В такие моменты, если другие небесные тела тоже расположились не лучшим образом, у Раков все валится из рук, а меланхолия и апатия становятся их верными спутницами. Астрологи рекомендуют Ракам заботиться о гармонии в душе, хорошо высыпаться, избегать источников стресса накануне Новолуний и Полнолуний. Отслеживать их поможет лунный календарь на нашем сайте.

Лев

Суббота — день под управлением Сатурна. Сатурн считается планетой-антагонистом для Львов. Часто от представителей этого знака в субботу требуется самоограничение, некая аскеза, внимание к высоким сферам, тогда как Львы с удовольствием бы отдохнули с друзьями и нарушили парочку данных себе ранее обещаний (например, не прерывать начатую диету). Если Львы будут тверже отстаивать свои интересы в первую очередь перед самими собой, число неприятных дней явно сократится, так как воздействие Сатурна не будет вызывать диссонанс.

Дева