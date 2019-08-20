Жена Стаса Михайлова показала фото 20-летней красавицы-дочери от первого брака

Жена музыканта Стаса Михайлова поделилась фото взрослой дочери в Instagram. Девушка родилась в браке Инны и футболиста Андрея Канчелькиса, который играл за «Манчестер Юнайтед» в 1999 году. Об этом пишет сайт Teleprogramma.pro.

«Мамина Ева», — так подписала снимок Инна. Нельзя не обратить внимание, что мать и дочь похожи как две капли воды.

От брака Инны с футболистом также есть сын Андрей. Семью построить со спортсменом не вышло, но теперь она счастлива в браке с известным музыкантом, которому подарила двух прекрасных дочерей — Иванну и Марию.

Жена Стаса Михайлова Инна со старшей дочерью ФОТО: Instagram