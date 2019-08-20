Алена Апина накануне своего 55-летия обнажилась для фотосессии

Российская эстрадная певица Алена Апина накануне своего юбилея сделала настоящий подарок поклонникам. Артистка опубликовала фотографию, на которой она предстала в стильном откровенном образе. Звезда 90-х позирует в черном плаще, обнажающем грудь и бедро. Снимок, по словам Апиной, был сделан в мае 2010 года.

«Через три дня наступит 23 августа, и мне исполнится 55. Я не схожу с ума от этого. Не убиваюсь в юбилейных агониях в Кремлях и Крокусах», — написала певица.

Алена Апина ФОТО: Instagram