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Алена Апина накануне своего 55-летия обнажилась для фотосессии

Алена Апина

ФОТО: Instagram

23 августа звезда 90-х отметит круглую дату, пишет Пятый канал.

Российская эстрадная певица Алена Апина накануне своего юбилея сделала настоящий подарок поклонникам. Артистка опубликовала фотографию, на которой она предстала в стильном откровенном образе. Звезда 90-х позирует в черном плаще, обнажающем грудь и бедро. Снимок, по словам Апиной, был сделан в мае 2010 года.

«Через три дня наступит 23 августа, и мне исполнится 55. Я не схожу с ума от этого. Не убиваюсь в юбилейных агониях в Кремлях и Крокусах», — написала певица.

Алена Апина

ФОТО: Instagram

Артистка призналась, что возраст ее совершенно не пугает, и она с удовольствием радуется жизни. Поклонники пришли в восторг от фотографии любимой артистки и отметили, что она неподвластна времени.

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