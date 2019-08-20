Новоиспеченная Missis Estonia Classic показала всем средний палец

На новую Missis Estonia Classic 2019 бурно отреагировала в соцсетях организатор конкурсов красоты «Миссис Эстония» Тийна Янтсон. «Это новоиспеченная Missis Estonia Classic полностью оскверняет свой титул такой фотографией! Позор!» - прокомментировала Тийна снимок Елены Горлач в Facebook.

Елена в своем Facebook подписала фотографию, которая вызвала столь бурные обсуждения, так: «Для многих сделать шаг вперед - очень сложная задача в силу собственных ограничивающих убеждений, в первую очередь, а потом уж все остальное. Можно много найти отмазок, почему вы не делаете то или иное, но все это отмазки. Нет слова «не умею», есть слово «не пробовала». Всегда это детям своим говорю. Смело шагайте, если вам пришла эта мысль, значит, у вас есть все, чтобы она реализовалась - Вселенная вам поможет. И этот конкурс я восприняла как этап марафона мотиватора Ирени Эрби. Женщины часто недооценивают трансформаций, которые происходят во время процесса подготовки к такого рода конкурсам. Цель для меня - выйти с опытом, а все остальное - прекрасный бонус. И этот жест не адресован персонально, покажите неудачам, нездоровью, самооценке, убеждениям fuck и идите дальше».

Missis Estonia Classic 2019 Елена Горлач ФОТО: Facebook

Как уже писал портал Limon.ee, много лет Янтсон воевала с Ирени Эрби, которая незаконно присвоила название конкурса и торговой марки себе и практически одновременно с Тийной проводила конкурс с таким же названием «Миссис Эстония», при том что Янтсон уже 27 лет проводит подобные конкурсы. Теперь, как говорит сама Тийна Янтсон, справедливость восторжествовала.

Суд решил, что ответчик Ирени Эрби не имеет права использовать название торговой марки «Миссис Эстония». Также Эрби должна будет выплатить истцу Тийне Янтсон 2500 евро. Сюда добавится пеня в размере 188, 49 евро. Вот конкурс и получил новое название «Миссис Эстония Классик».

Новая «Миссис Эстония Классик» добавила в социальной сети Facebook фразу, что «каждая женщина достойна быть королевой! Мы прошли эту неделю, и каждый приобрел что-то свое или привнес свое. Именно для этого и есть конкурсы, марафоны, тренинги. В данном случае, все в одном. Женщины, дерзайте, не закрывайте мир для себя, он то для вас всегда открыт».

Победительницы конкурса Missis Estonia Classic 2019 ФОТО: Facebook