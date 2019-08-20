СМИ опубликовали страшное пророчество Нострадамуса о конце света 30 августа

Как заявлял пророк в своих катренах, разрушительные катаклизмы на Земле станут предвестниками скорого конца света.

Нострадамус говорил о том, что планета погибнет после того, как во время третьего месяца Солнца на Марсовом поле встретятся Вепрь и Леопард. Последний направит свой взгляд в небо и увидит, как возле светила парит Орел: по мнению провидца, 30 августа 2019 года остановится Солнце.

Как заявляют эксперты, трактовать предсказание Нострадамуса о конце света 2019 можно следующим образом: вепрь и леопард являются символами стихийного бедствия. При этом Солнце попадет в созвездие Льва, и на Землю обрушатся страшные стихийные бедствия.