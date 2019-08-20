СМИ опубликовали страшное пророчество Нострадамуса о конце света 30 августа

По словам специалистов, изучающих наследие известного французского прорицателя Мишеля Нострадамуса, в ближайшие дни нашу планету ждет гибель, пишет Topnews.
Как заявлял пророк в своих катренах, разрушительные катаклизмы на Земле станут предвестниками скорого конца света.
Нострадамус говорил о том, что планета погибнет после того, как во время третьего месяца Солнца на Марсовом поле встретятся Вепрь и Леопард. Последний направит свой взгляд в небо и увидит, как возле светила парит Орел: по мнению провидца, 30 августа 2019 года остановится Солнце.
Изменения на планете приведут к тому, что в итоге на Земле произойдет смещение полюсов и разрушение магнитного поля. Температура на планете повысится до небывалых пределов, вся вода испарится, на Земле будут бушевать смерчи и ураганы, а также извергаться вулканы. Это приведет к гибели всего живого на планете.