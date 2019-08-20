Макрон сделал больно жене на глазах у Путина: момент попал на видео

Брижит прибыла на встречу, несмотря на травму плеча, которую получила во время катания на лодке. И если 19 августа, в ходе встречи президента России на супруге Макрона был специальный бандаж, то в форте она сняла лонгету с руки.

Владимир Путин подарил первой леди Франции букет цветов, который она приняла здоровой рукой. Однако во время позирования фотографам Макрон взял жену прямо за травмированную руку, чем причинил ей боль.

ФОТО: Jacques Witt/SIPA / Jacques Witt/SIPA