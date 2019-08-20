Вт, 20.08.2019
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Макрон сделал больно жене на глазах у Путина: момент попал на видео

ФОТО: Jacques Witt/SIPA / Jacques Witt/SIPA

Накануне во французском форте Брегансон состоялась встреча российского президента Владимира Путина и лидера Франции Эммануэля Макрона, которого сопровождала первая леди Брижит Макрон. В камеры попал неловкий момент между супругами. 

Брижит прибыла на встречу, несмотря на травму плеча, которую получила во время катания на лодке. И если 19 августа, в ходе встречи президента России на супруге Макрона был специальный бандаж, то в форте она сняла лонгету с руки.

Владимир Путин подарил первой леди Франции букет цветов, который она приняла здоровой рукой. Однако во время позирования фотографам Макрон взял жену прямо за травмированную руку, чем причинил ей боль.

ФОТО: Jacques Witt/SIPA / Jacques Witt/SIPA

На кадрах видеозаписи можно заметить, что первая леди отстранилась и схватилась за предплечье, а затем что-то сказала мужу.

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