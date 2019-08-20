Макрон сделал больно жене на глазах у Путина: момент попал на видео

Накануне во французском форте Брегансон состоялась встреча российского президента Владимира Путина и лидера Франции Эммануэля Макрона, которого сопровождала первая леди Брижит Макрон. В камеры попал неловкий момент между супругами.
Брижит прибыла на встречу, несмотря на травму плеча, которую получила во время катания на лодке. И если 19 августа, в ходе встречи президента России на супруге Макрона был специальный бандаж, то в форте она сняла лонгету с руки.
Владимир Путин подарил первой леди Франции букет цветов, который она приняла здоровой рукой. Однако во время позирования фотографам Макрон взял жену прямо за травмированную руку, чем причинил ей боль.
На кадрах видеозаписи можно заметить, что первая леди отстранилась и схватилась за предплечье, а затем что-то сказала мужу.