Фото: помолодевшая Божена Рынска показала, как проводит лето на берегу Балтийского моря

Светская обозревательница Божена Рынска сейчас находится в Юрмале. Фрагментами своего пребывания в латвийском курортном городе она публикует в Instagram.
Ранее Божена Рынска поделилась результатами пластики лица. Российская знаменитость избавилась от ненавистных брылей. Теперь она приехала в Юрмалу вместе со своей собакой – вельш-коргом Люсиком. Вечером она посетила фестиваль классической музыки Riga Jurmala.
«Последние дни лета это классические концерты вечером #rigajurmalamusicfestival, а днем пляж с Люсиком на стыке реки и моря», - написала она.
С собакой она проводит много времени и гуляет по пляжу.
Божена до сих пор тяжело переживает уход своего супруга предпринимателя и сооснователя канала НТВ Игоря Малашенко.
«Это одна из моих любимых фотографий Игоря. Юрмала. Конец лета. С любимой породой (Игорь любил джек-расселлов). Красивый, любящий меня Игорь. В это время у нас очередное ЭКО, а вечерами гуляем. Никакой депрессии и в помине не было у Игоря. Наслаждались любовью друг к другу. Развод официальный планировался уже тогда. Никто и представить не мог, что развод будет стоить Игорю жизни», - подписала фотографию Рынска.
Напомним, Игорь Малашенко умер 25 января в Испании. Смерть наступила в результате повешения. Известно, что сооснователь канала НТВ совершил самоубийство.