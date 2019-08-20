Фото: помолодевшая Божена Рынска показала, как проводит лето на берегу Балтийского моря

Ранее Божена Рынска поделилась результатами пластики лица. Российская знаменитость избавилась от ненавистных брылей. Теперь она приехала в Юрмалу вместе со своей собакой – вельш-коргом Люсиком. Вечером она посетила фестиваль классической музыки Riga Jurmala.

«Это одна из моих любимых фотографий Игоря. Юрмала. Конец лета. С любимой породой (Игорь любил джек-расселлов). Красивый, любящий меня Игорь. В это время у нас очередное ЭКО, а вечерами гуляем. Никакой депрессии и в помине не было у Игоря. Наслаждались любовью друг к другу. Развод официальный планировался уже тогда. Никто и представить не мог, что развод будет стоить Игорю жизни», - подписала фотографию Рынска.