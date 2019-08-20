Вт, 20.08.2019
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  • Фото: помолодевшая Божена Рынска показала, как проводит лето на берегу Балтийского моря

Фото: помолодевшая Божена Рынска показала, как проводит лето на берегу Балтийского моря

Божена Рынска

ФОТО: https://www.instagram.com/bozhenarynska/

Светская обозревательница Божена Рынска сейчас находится в Юрмале. Фрагментами своего пребывания в латвийском курортном городе она публикует в Instagram.

Ранее Божена Рынска поделилась результатами пластики лица. Российская знаменитость избавилась от ненавистных брылей. Теперь она приехала в Юрмалу вместе со своей собакой – вельш-коргом Люсиком. Вечером она посетила фестиваль классической музыки Riga Jurmala.

«Последние дни лета это классические концерты вечером #rigajurmalamusicfestival, а днем пляж с Люсиком на стыке реки и моря», - написала она. 

С собакой она проводит много времени и гуляет по пляжу. 

Божена до сих пор тяжело переживает уход своего супруга предпринимателя и сооснователя канала НТВ Игоря Малашенко.  

«Это одна из моих любимых фотографий Игоря. Юрмала. Конец лета. С любимой породой (Игорь любил джек-расселлов). Красивый, любящий меня Игорь. В это время у нас очередное ЭКО, а вечерами гуляем. Никакой депрессии и в помине не было у Игоря. Наслаждались любовью друг к другу. Развод официальный планировался уже тогда. Никто и представить не мог, что развод будет стоить Игорю жизни», - подписала фотографию Рынска. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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Напомним, Игорь Малашенко умер 25 января в Испании. Смерть наступила в результате повешения. Известно, что сооснователь канала НТВ совершил самоубийство. 

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