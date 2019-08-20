Создатель «Формулы любви» и «Обыкновенного чуда» в реанимации

Известно, что 85-летний театральный режиссер находится в реанимации в тяжелом состоянии. Диагноз: двустороннее воспаление легких.

Уже несколько дней Захаров чувствовал себя плохо, но отказывался обращаться к врачам. К медикам он обратился после того, как у него началась тяжелая одышка.