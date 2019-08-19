Ретромобили и грациозные дамы: у Кадриоргского дворца снимают шпионский фильм «О2»

В Таллинне продолжаются съемки первого отечественного шпионского фильма - «О2», куда для массовки искали более 400 людей. В понедельник, 19 августа, съемки проходят на территории и внутри Кадриоргского дворца. Фотограф портала Limon.ee делится с нами яркими кадрами.