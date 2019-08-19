Ретромобили и грациозные дамы: у Кадриоргского дворца снимают шпионский фильм «О2»
В Таллинне продолжаются съемки первого отечественного шпионского фильма - «О2», куда для массовки искали более 400 людей. В понедельник, 19 августа, съемки проходят на территории и внутри Кадриоргского дворца. Фотограф портала Limon.ee делится с нами яркими кадрами.
Перед дворцом припаркованы ретромобили.
Сюжет шпионского боевика «О2» завязывается в последних числах августа 1939 года. Вот-вот вспыхнет Вторая мировая война, и именно в эти критические моменты руководитель эстонской антисоветской службы разведки становится жертвой таинственного убийства. Вскоре выясняется, что среди разведчиков есть предатель. Выявить его поручают офицеру разведки Феликсу Кангуру (Прийт Выйгемаст), пишет Rus.ERR.
Режиссер фильма Маргус Паю. Фильм совместного производства Эстонии, Финляндии, Латвии и Литвы выйдет на экраны осенью 2020 года.
Галерея: съемки фильма в Кадриоргском дворце