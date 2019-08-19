Сегодня ночью жителей и гостей Таллинна празднично развлекут #2Маши из России

MJ Production представляет: уже сегодня, 19 августа, в преддверии государственного праздника и выходного по случаю Дня восстановления независимости Эстонии в ночном клубе CatHouse Concert Hall выступят долгожданные #2Маши из Москвы.
Перед тем, как вы спросите: «А кто это» мы приведем строчки из их очень популярных песен: «Мама я танцую под нашу босую» или «папа не жди дома, я уже пьяна».
Начало вечеринки в 23:00, естественно, до выхода группы публику будет разогревать, это сделает DJ Samoginson.
Возрастное ограничение: 18+!
Заказ столов:
info@mjproduction.ee
+372 58441398
Билеты в продаже на сайте MjProduction со скидкой по случаю дня рождения организатора вечеринки!