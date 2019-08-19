Пн, 19.08.2019
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  • Сегодня ночью жителей и гостей Таллинна празднично развлекут #2Маши из России

Сегодня ночью жителей и гостей Таллинна празднично развлекут #2Маши из России

ФОТО: Mjproduction.ee

MJ Production представляет: уже сегодня, 19 августа, в преддверии государственного праздника и выходного по случаю Дня восстановления независимости Эстонии в ночном клубе CatHouse Concert Hall выступят долгожданные #2Маши из Москвы.

Перед тем, как вы спросите: «А кто это» мы приведем строчки из их очень популярных песен: «Мама я танцую под нашу босую» или «папа не жди дома, я уже пьяна». 

Начало вечеринки в 23:00, естественно, до выхода группы публику будет разогревать, это сделает DJ Samoginson. 

Возрастное ограничение: 18+! 

Заказ столов:

info@mjproduction.ee 

+372 58441398

Билеты в продаже на сайте MjProduction со скидкой по случаю дня рождения организатора вечеринки! 

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