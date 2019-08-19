Какие знаки Зодиака вскоре разорвут цепь своих неудач и резко изменят ход жизни

Разорвать череду бесконечных испытаний и мелких неурядиц можно после 19 августа, это день «икс» для многих. Направьте всю свою энергию на самые важные дела, и они уже не покажутся такими сложными и невыносимыми. Переломить ситуацию можно настолько, что все плохое отхлынет, как волна, а в жизнь придет только хорошее. Конец августа многое поменяет.

Стрельцы эмоционально переживают свои поражения, обман людей, которых считали близкими, разочарования. Вся весна и лето могли быть наполнены таким негативом, и ничто пока от него не спасает. Но чем ближе зима, тем больше сил, тем вернее выбор и тем удачнее жизнь в целом.

А первые ласточки новой жизни полетят уже в августе. Закончатся разочарования в любви, люди перестанут играть на вашей доверчивости, будут появляться те, кто действительно хочет быть рядом с вами. Про любовь пока говорить рано, а вот поддержка и помощь будут.

Скорпионы тоже достаточно хлебнули проблем и сложных задач, все трудности пришлось решать самостоятельно, и все они навалились почти в одно время. Но теперь – все. И тут ничего уже не нужно делать, просто дело движется к осени, и все проходит.

Чем ближе к ноябрю, тем все лучше. От проблем вы переходите к удовольствиям, приближается встреча с любовью, а вот разного рода испытания больше вам не грозят.

Весы могут посчитать первую половину года пустой и не приносящей ничего хорошего. Так и было у многих, но все меняется, и в 20-х числах августа вас ожидает выход из многих передряг, которые мешали подумать о чем-то хорошем. А уж сентябрь и вовсе готов вам дать многое, ведь это ваш месяц. Для других знаков Зодиака он будет довольно сложным, а вот для вас – благодать.