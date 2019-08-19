Месть и быстрый секс: Ольга Бузова снялась в постельной сцене в клипе «Лайкер»

Роль мужа Ольги досталась популярному российскому блогеру Давиду Манукяну, выступающему в Сети под ником DAVA M. 26-летний парень не профессиональный актер, однако творческого начала ему не занимать. Молодой человек снимает вайны, известен своими провокационными роликам, подчас на грани фола. Для клипа «Лайкер» Манукян даже перекрасился, став блондином.

Роль мужа Ольги исполнил блогер Давид Манукян Кадр из клипа

Незамысловатый текст песни повествует о девушке, которая узнала, что любимый мужчина лайкает фото других девушек «даже без фотошопа — вот такая вот …» Ольга поет о «сиськах» и инстаграмных «утках».

«Мужчины, вот теперь вы знаете, что с вами будет, если вы будете лайкать не только своих любимых. Мой экранный муж испытал на себе все «приятности» женского гнева и теперь так делать не будет, да милый?» — заявила Ольга.

Несмотря на современные реалии, Бузова сделала отсыл к мотивам 90-х. Она предстала в образе девушки из группы «Мираж» — в шортиках поверх леггинсов, с пышным начесом на голове и с ярким макияжем. Мотив новой песни Ольги напоминает шлягеры этой группы.

Видеоряд в клипе идет по стандартным шаблонам. Узнав о «неверности», героиня берет в руки сковороду и бьет по голове предателя. После этого между парой завязывается драка в стиле «Мистер и миссис Смит» с кровью и падением с лестницы. Всё заканчивается примирением и страстным сексом. В конце ролика потроллили мужчин, для которых любовные игры заканчиваются молниеносно. Героине Ольги пришлось довольствоваться семью секундами удовольствия. Правда, в награду она получила удаленный аккаунт возлюбленного.