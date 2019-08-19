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Круче Майли Сайрус: Maruv шокировала публичным поцелуем с девушкой

February 23, 2019 - Kiev, Ukraine - Ukrainian singer MARUV performs during the Eurovision Song Contest (ESC) 2019 national selection final in Kiev, Ukraine, on 23 February 2019. Ukrainian singer MARUV with 'Siren Song' song will represents Ukraine during the 2019 the Eurovision Song Contest contest in Tel Aviv, Israel from 14 to 18 May 2019. (Credit Image: © Serg Glovny/ZUMA Wire)

ФОТО: Serg Glovny / ZUMAPRESS.com

Певица Maruv, похоже, претендует на имидж одной из самых скандальных поп-див в истории украинского шоу-бизнеса. На недавнем концерте в Монако 27-летняя Анна Корсун (настоящее имя артистки — прим.авт.) устроила на сцене шоу, откровенности которого позавидовала бы Майли Сайрус, пишет Супер.

Во время исполнения одного из своих хитов Maruv, облаченная в красный латекс, страстно поцеловала свою танцовщицу, продемонстрировав Европе свои свободные от предрассудков взгляды. Примечательно, что публикой концерта была в основном русскоязычная публика, отдыхающая в Мекке казино и развлечений.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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Стоит отметить, что Анна — замужем: ее супруг Александр Корсун по совместительcnву является ее PR-менеджером. Между тем это не мешает певице постоянно заигрывать с лесбийской темой, как на концертах, так и в клипах. Maruv, как выяснилось, уже не первый раз целует девушку на сцене и даже сама выкладывает в Сети подобные провокационные фото, пишет Экспресс газета.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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