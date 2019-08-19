Круче Майли Сайрус: Maruv шокировала публичным поцелуем с девушкой

Во время исполнения одного из своих хитов Maruv, облаченная в красный латекс, страстно поцеловала свою танцовщицу, продемонстрировав Европе свои свободные от предрассудков взгляды. Примечательно, что публикой концерта была в основном русскоязычная публика, отдыхающая в Мекке казино и развлечений.

Стоит отметить, что Анна — замужем: ее супруг Александр Корсун по совместительcnву является ее PR-менеджером. Между тем это не мешает певице постоянно заигрывать с лесбийской темой, как на концертах, так и в клипах. Maruv, как выяснилось, уже не первый раз целует девушку на сцене и даже сама выкладывает в Сети подобные провокационные фото, пишет Экспресс газета.