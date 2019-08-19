13 примет того, что вы уже слишком долго живете в Эстонии с российским паспортом

Сейчас уже даже для проводников поезда Таллинн-Москва не в новинку, что половина вагона вместо паспорта с визой выдает ID-карту, указывающую на вид на жительство в Эстонии гражданина России. А по каким еще приметам можно обнаружить гражданина РФ, который слишком долго находится «в режиме ожидания»?
ВНИМАНИЕ! ЭТА ЮМОРИСТИЧЕСКАЯ СТАТЬЯ НАПИСАНА ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО В РАЗВЛЕКАТЕЛЬНЫХ ЦЕЛЯХ И НЕ СТАВИТ СОБОЙ ЗАДАЧУ ОСКОРБЛЕНИЕ ЧУВСТВ.
- Каждое воскресенье в марте вы боитесь проспать, чтобы успеть в Таллинн на улицу Пикк проголосовать за Путина;
- В прошлом вы считались музыкальным критиком и даже выпивали с Аллой Борисовной;
- Вы выучили пару фраз по-эстонски с сааремааским акцентом, отчего от вас шарахаются официантки в Hesburger;
- Вы раздражаетесь, когда у вас в России спрашивают внутренний паспорт;
- Вы учитесь на третьем курсе уже лет десять, так как это позволяет кататься на Elron за полцены;
- Экономия в 10 евро может стать причиной отказа от биометрического паспорта;
- Вашей первой скидочной карточкой была MAXIMA, а последними PRISMA и SELVER, но при этом вы все равно закупаетесь в Grossi;
- Омастав и Осастав для вас - это не известные доселе марки нижнего белья;
- Новогодняя ночь для вас начинается у друзей в Ивангороде, чтобы потом, в половину первого ночи перейти границу и встретить Новый год еще раз уже в Нарве;
- Вас не устраивает ваше фото на ID и вы регулярно планируете перефотографироваться, так как внешний вид значительно улучшился или поменялся;
- Вы отлично знаете, когда в Humana всё по одному евро;
- Раньше вы смотрели Киселева и Первый канал тихо, в тайне от соседей, а теперь вместе с друзьями под пиво, чтобы поржать;
- Каждый раз на выборах в Рийгикогу вы хотите проголосовать за Яну Тоом, но вам говорят, что у вас нет права голоса.
А какие подобные приметы можете привести вы? Напишите в комментариях!