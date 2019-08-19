Пн, 19.08.2019
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13 примет того, что вы уже слишком долго живете в Эстонии с российским паспортом

Российский паспорт. Фото иллюстративное.

ФОТО: Taras Litvinenko/RIA Novosti

Сейчас уже даже для проводников поезда Таллинн-Москва не в новинку, что половина вагона вместо паспорта с визой выдает ID-карту, указывающую на вид на жительство в Эстонии гражданина России. А по каким еще приметам можно обнаружить гражданина РФ, который слишком долго находится «в режиме ожидания»?

ВНИМАНИЕ! ЭТА ЮМОРИСТИЧЕСКАЯ СТАТЬЯ НАПИСАНА ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО В РАЗВЛЕКАТЕЛЬНЫХ ЦЕЛЯХ И НЕ СТАВИТ СОБОЙ ЗАДАЧУ ОСКОРБЛЕНИЕ ЧУВСТВ.

  1. Каждое воскресенье в марте вы боитесь проспать, чтобы успеть в Таллинн на улицу Пикк проголосовать за Путина;
  2. В прошлом вы считались музыкальным критиком и даже выпивали с Аллой Борисовной;
  3. Вы выучили пару фраз по-эстонски с сааремааским акцентом, отчего от вас шарахаются официантки в Hesburger;
  4. Вы раздражаетесь, когда у вас в России спрашивают внутренний паспорт;
  5. Вы учитесь на третьем курсе уже лет десять, так как это позволяет кататься на Elron за полцены;
  6. Экономия в 10 евро может стать причиной отказа от биометрического паспорта;
  7. Вашей первой скидочной карточкой была MAXIMA, а последними PRISMA и SELVER, но при этом вы все равно закупаетесь в Grossi;
  8. Омастав и Осастав для вас - это не известные доселе марки нижнего белья;
  9. Новогодняя ночь для вас начинается у друзей в Ивангороде, чтобы потом, в половину первого ночи перейти границу и встретить Новый год еще раз уже в Нарве;
  10. Вас не устраивает ваше фото на ID и вы регулярно планируете перефотографироваться, так как внешний вид значительно улучшился или поменялся;
  11. Вы отлично знаете, когда в Humana всё по одному евро;
  12. Раньше вы смотрели Киселева и Первый канал тихо, в тайне от соседей, а теперь вместе с друзьями под пиво, чтобы поржать; 
  13. Каждый раз на выборах в Рийгикогу вы хотите проголосовать за Яну Тоом, но вам говорят, что у вас нет права голоса.

А какие подобные приметы можете привести вы? Напишите в комментариях! 

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