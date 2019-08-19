13 примет того, что вы уже слишком долго живете в Эстонии с российским паспортом

Сейчас уже даже для проводников поезда Таллинн-Москва не в новинку, что половина вагона вместо паспорта с визой выдает ID-карту, указывающую на вид на жительство в Эстонии гражданина России. А по каким еще приметам можно обнаружить гражданина РФ, который слишком долго находится «в режиме ожидания»?