Пн, 19.08.2019
Никто не гуляет так, как жители Маарду! Смотрите, что творилось на Дне города (ГАЛЕРЕЯ) СМОТРИТЕ ПОДРОБНЕЕ>
  • Limon
  • Звезды
  • Хотите - верьте, хотите - нет. Ану Саагим оставит светскую жизнь, чтобы стать работницей фермы

Хотите - верьте, хотите - нет. Ану Саагим оставит светскую жизнь, чтобы стать работницей фермы

Ану Саагим

ФОТО: Instagram

Звезда Ану Саагим (57 лет), к счастью, ненадолго покинет свою привычную светскую жизнь в Эстонии, чтобы принять участие в финском реалити-сериале Farmi Suomi, сообщает Elu24.

Как пишет финская Iltalehti, сериал выйдет на экраны уже в следующем году. 

Farmi Suоmi - это шоу, в котором 12 известных людей на некоторое время должны распрощаться со своей повседневной жизнью и попробовать свои силы в качестве простого работника на ферме. В шоу будет много конкурсов и состязаний, а главный приз составляет 30 000 долларов. 

Ану Саагим

ФОТО: Instagram

Читать также

Актуально

Читать также

НАВЕРХ