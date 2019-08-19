Хотите - верьте, хотите - нет. Ану Саагим оставит светскую жизнь, чтобы стать работницей фермы

Как пишет финская Iltalehti, сериал выйдет на экраны уже в следующем году.

Farmi Suоmi - это шоу, в котором 12 известных людей на некоторое время должны распрощаться со своей повседневной жизнью и попробовать свои силы в качестве простого работника на ферме. В шоу будет много конкурсов и состязаний, а главный приз составляет 30 000 долларов.