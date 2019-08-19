Три знака Зодиака, которые сыграют свадьбы в 2020 году

Сейчас это кажется невозможным, но звезды в один миг могут расположиться таким образом, что вы ощутите острую нехватку рядом второй половинки, захотите просыпаться с ней рядом, заботиться, иметь общих детей. ИА «Экспресс-Новости» спешит обрадовать трех представителей зодиакального круга, которые в следующем году могут, с большой долей вероятности, жениться или выйти замуж.

Близнецы

Близнецы, у которых уже есть постоянный партнер, успели пройти с ним рука об руку множество неурядиц и сложных периодов. В 2020 году за очень короткий срок представители знака поймут, насколько им необходим и дорог любимый человек. Любовь у вас уже есть, душевная близость тоже, физическая - выше всяческих похвал. Так зачем тянуть? Пора делать предложение или же сказать робкое «Да!» и принять помолвочное колечко. Близнецы, которые пока одиноки, могут встретить своего человека уже в первые месяцы будущего года. При этом с решением узаконить отношения вы тянуть не будете, так как поймете, что подходите друг другу, как кусочки пазла.

Стрелец

Для многих Стрельцов 2020 год станет годом любви. Правда, не избежать некоторых сомнений и колебаний. Особенно они ощутимы будут в самом начале года. Вместе с любимым человеком вы будете обсуждать планы на ближайшее будущее и, пока мысленно, рисовать картину вашего семейного счастья. В конце концов, вы придете к выводу, что жить друг без друга не можете. Женщин-Стрельцов ожидает весьма оригинальное предложение руки и сердца, от которого вы не в силах будете отказаться. Ваша личная жизнь будет развиваться стремительно, даря массу новых захватывающих эмоций.

Скорпион