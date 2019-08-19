Народ в восторге: звезда «Уральских пельменей» Михалкова показала на видео работу над пятой точкой

Известная актриса и звезда коллектива «Уральские пельмени» Юлия Михалкова рассказала своим подписчикам о том, как ей удается сохранять идеальную форму, пишет Topnews.
В своем Instagram она опубликовала фото и видео, на которых запечатлена ее тренировка на велотренажере, причем на одном из видео Михалкова занимается под руководством девушки-инструктора.
В своем комментарии к публикации артистка рассказала, что любит тренироваться по утрам, так как «пока доживешь до вечера - найдётся уйма причин и отговорок не идти в зал».
«И не только в этом плюс! Утренняя тренировка - это отличный старт для вашего мозга, после тренировки увеличивается работоспособность, считается, что тренировка утром снижает аппетит в течение дня. Попробуйте сами», - призвала она.
Тренировки: утром или вечером? ⠀ На самом деле, я люблю тренироваться именно утром 😊 ⠀ Почему? ⠀ Да потому что, пока доживёшь до вечера -найдётся уйма причин и отговорок не идти в зал 😂 ⠀ Ну и не только в этом плюс! ⠀ ✔️ утренняя тренировка - это отличный старт для вашего мозга ✔️ после тренировки увеличивается работоспособность ✔️ считается, что тренировка утром снижает аппетит в течение дня ⠀ Попробуйте сами 💋