Народ в восторге: звезда «Уральских пельменей» Михалкова показала на видео работу над пятой точкой

В своем Instagram она опубликовала фото и видео, на которых запечатлена ее тренировка на велотренажере, причем на одном из видео Михалкова занимается под руководством девушки-инструктора.

В своем комментарии к публикации артистка рассказала, что любит тренироваться по утрам, так как «пока доживешь до вечера - найдётся уйма причин и отговорок не идти в зал».