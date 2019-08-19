Пн, 19.08.2019
Любовь Успенская - жителям Эстонии: не жалейте денег, приходите на мой концерт, я уже королева хип-хопа! СМОТРИТЕ ПОДРОБНЕЕ>
  • Limon
  • Звезды
  • Семейное фото Павла Воли и Ляйсан Утяшевой восхитило поклонников

Семейное фото Павла Воли и Ляйсан Утяшевой восхитило поклонников

Павел Воля и Ляйсан Утяшева

ФОТО: Instagram

Павел Воля порадовал поклонников семейной фотографией. Шоумен и его супруга Ляйсан Утяшева нечасто показывают публике своих наследников, поэтому публикация произвела фурор, пишет Экспресс газета.

На фото вся семья — Павел, Ляйсан, шестилетний Роберт и четырехлетняя София — позируют в одинаковых костюмах: штанах и толстовках с капюшонами. На белой ткани — принт в виде детских рисунков. Как сообщил Воля, эти трогательные наряды для семьи изготовили на заказ.

Год назад мы подарили нашей маме @liasanutiasheva костюм, сделанный из рисунков Роберта и Софии. Затем сделали костюмы всей семье. Буквально несколько раз на дню у меня спрашивают: «Где купить такой костюм? Можете сделать нам такой же?». Можем. Сделали

- написал Воля под фото.

Эти костюмчики, по словам Воли, называются DETSTVO, и приобрести их можно в интернет-магазине собственной линии одежды шоумена.

Подписчиков привел в восторг этот милый family look. «Красивая семья в красивых костюмах», «Какие вы крутые!!!! И идеи у вас крутые! И дети ваши круты) ген пальцем не задавишь! Умнички!», «Вот никогда бы не подумала, что такой хулиган как Павел станет таким примерным семьянином… и идеальным отцом. Браво, Паш», «Паша, у тебя прекрасная семья», — написали в комментариях восхищенные фанаты.

Читать также

Актуально

Читать также

НАВЕРХ