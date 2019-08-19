Семейное фото Павла Воли и Ляйсан Утяшевой восхитило поклонников

На фото вся семья — Павел, Ляйсан, шестилетний Роберт и четырехлетняя София — позируют в одинаковых костюмах: штанах и толстовках с капюшонами. На белой ткани — принт в виде детских рисунков. Как сообщил Воля, эти трогательные наряды для семьи изготовили на заказ.

Год назад мы подарили нашей маме @liasanutiasheva костюм, сделанный из рисунков Роберта и Софии. Затем сделали костюмы всей семье. Буквально несколько раз на дню у меня спрашивают: «Где купить такой костюм? Можете сделать нам такой же?». Можем. Сделали

Подписчиков привел в восторг этот милый family look. «Красивая семья в красивых костюмах», «Какие вы крутые!!!! И идеи у вас крутые! И дети ваши круты) ген пальцем не задавишь! Умнички!», «Вот никогда бы не подумала, что такой хулиган как Павел станет таким примерным семьянином… и идеальным отцом. Браво, Паш», «Паша, у тебя прекрасная семья», — написали в комментариях восхищенные фанаты.