Семья Стаса Михайлова отметила 10-летие дочери в роскошном отеле во Франции

Само место, где проходил детский праздник, было украшено под стать роскошным свадьбам — флористы оформили отель белыми и розовыми цветами. Пока дети развлекались с аниматорами, взрослые поднимали бокалы за маленькую именинницу и наслаждались ризотто с летним трюфелем, филе сибаса и жареным мраморным мясом.

Каждый гость говорил тосты в честь Иванны Михайловой, однако самыми трогательными были слова ее старшей сестры — дочери Инны Евы Канчельскис: «Я очень тебе благодарна, мама, за то, что у меня есть такая хорошая сестра, она настолько добрая и искренняя девочка, я таких не видела. Хотя живу я в Лондоне, но достаточно часто вижу ее, в ней нет ни капли негатива. Я очень рада, что ты вырастила такую девочку. Ты очень классная мама!»