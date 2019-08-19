Семья Стаса Михайлова отметила 10-летие дочери в роскошном отеле во Франции
Семья Стаса Михайлова никогда не скупилась на торжества, тем более на семейные — первый юбилей своей дочери Иванны они отпраздновали в роскошном отеле Grand-Hôtel du Cap-Ferrat во Франции. Самого главы семейства на празднике не было, однако на гала-ужине, который устроила Инна Михайлова для своей дочери, то и дело играли песни артиста, пишет Super!
Само место, где проходил детский праздник, было украшено под стать роскошным свадьбам — флористы оформили отель белыми и розовыми цветами. Пока дети развлекались с аниматорами, взрослые поднимали бокалы за маленькую именинницу и наслаждались ризотто с летним трюфелем, филе сибаса и жареным мраморным мясом.
Каждый гость говорил тосты в честь Иванны Михайловой, однако самыми трогательными были слова ее старшей сестры — дочери Инны Евы Канчельскис: «Я очень тебе благодарна, мама, за то, что у меня есть такая хорошая сестра, она настолько добрая и искренняя девочка, я таких не видела. Хотя живу я в Лондоне, но достаточно часто вижу ее, в ней нет ни капли негатива. Я очень рада, что ты вырастила такую девочку. Ты очень классная мама!»
10-летняя Иванна получила в подарок сумку бренда Jacquemus. Миниатюрный аксессуар ей преподнесла певица Зара: «От сердца отрываю, если честно», — говорила артистка, примеряя на девочку вещь стоимостью 19 тысяч рублей (263 евро).
Отель Grand-Hôtel du Cap-Ferrat сети Four Seasons находится на Лазурном Берегу, на знаменитом острове Кап-Ферра. Дворец-отель прославился тем, что в нём часто отдыхают голливудские знаменитости, а также знаменитым спа-салоном и мишленовским рестораном на территории-