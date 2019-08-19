Экс-невеста принца Гарри, к которой были прикованны все взгляды на его свадьбе, сообщила радостную новость

Бонас, внучка графа, танцовщица, актриса, модель и светская львица, встречалась с Уэнтвортом-Стэнли еще до своего романа с принцем. С Его Высочеством Бонас состояла в романтических отношениях с 2012 по 2014 год. Их познакомила принцесса Евгения Йоркская — подруга Крессиды и кузина Гарри.

ФОТО: Doug Peters / Doug Peters/EMPICS Entertainment/Scanpix

Спустя некоторое время после разрыва с принцем Крессида вернулась к его тезке, но сохранила дружбу с внуком королевы. Бывшая пассия принца была в числе гостей на его свадьбе с Меган Маркл в прошлом году.

ФОТО: George Rogers/SIPA /Scanpix

О будущей свадьбе пара объявила в Instagram. Одним из первых жениха и невесту поздравил шурин принца Уильяма — Джеймс Миддлтон, который, ходят слухи, вскоре сам собирается под венец с француженкой Ализе Тевене.