Пн, 19.08.2019
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  • Экс-невеста принца Гарри, к которой были прикованны все взгляды на его свадьбе, сообщила радостную новость

Экс-невеста принца Гарри, к которой были прикованны все взгляды на его свадьбе, сообщила радостную новость

Cressida Bonas 2018. aasta sügisel Londonis teatriauhindade sündmusel

ФОТО: Can Nguyen/Capital Pictures / CAN/Scanpix

Бывшая девушка принца Гарри, 30-летняя Крессида Бонас, объявила о своей помолвке с Гарри Уэнтвортом-Стэнли, агентом по продаже недвижимости и сыном маркизы Милфорд Хейвен — Клэр Маунтбеттен. Отчим Гарри — дальний родственник королевы Елизаветы Джордж Маунтбеттен.

Бонас, внучка графа, танцовщица, актриса, модель и светская львица, встречалась с Уэнтвортом-Стэнли еще до своего романа с принцем. С Его Высочеством Бонас состояла в романтических отношениях с 2012 по 2014 год. Их познакомила принцесса Евгения Йоркская — подруга Крессиды и кузина Гарри.

ФОТО: Doug Peters / Doug Peters/EMPICS Entertainment/Scanpix

Спустя некоторое время после разрыва с принцем Крессида вернулась к его тезке, но сохранила дружбу с внуком королевы. Бывшая пассия принца была в числе гостей на его свадьбе с Меган Маркл в прошлом году.

ФОТО: George Rogers/SIPA /Scanpix

О будущей свадьбе пара объявила в Instagram. Одним из первых жениха и невесту поздравил шурин принца Уильяма — Джеймс Миддлтон, который, ходят слухи, вскоре сам собирается под венец с француженкой Ализе Тевене.

ФОТО: Ian West / PA Wire/PA Images

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