Сергея Жигунова обвиняют в мошенничестве

Артисты, работавшие с Сергеем Жигуновым, заявили, что продюсер не выплатил им гонорары за участие в проектах. Теперь звезда сериала «Моя прекрасная няня» пытается доказать банкротство через суд, пишет «Стархит».
56-летний Сергей Жигунов известен широкому зрителю преимущественно как актер, но сейчас он больше занимается продюсированием сериалов и фильмов. На новом поприще артист не добился больших успехов: в 2016 году его уже признавали банкротом, а спустя пару лет сотрудники, работавшие с Жигуновым, обвинили его в мошенничестве.
В 2018 году на экраны вышел сериал «Динозавр» с Александром Панкратовым-Черным в главной роли. Практически все участники съемочного процесса остались без гонораров. Уже позднее выяснилось, что они не получили на руки копии трудовых договоров, поэтому доказать правоту в суде оказалось сложно.
Из-за невыплаты заработных плат на Сергея даже подали в суд: компания «Синелекс», занимавшаяся сведением звука и монтажом сериала «Куба», хочет решить конфликт с продюсером в правовом поле. Однако сам Жигунов, по информации журналистов, также пытается с помощью адвокатов доказать банкротство.
Еще один скандал случился во время съемок сериала «Горюнов». Изначально режиссером проекта был назначен Владимир Балкашинов, но через несколько месяцев он уволился. Уже позднее постановщик признался, что просто не смог нормально работать с Жигуновым.
По информации портала EG.ru, Жигунов категорически отказывается обсуждать проблемы в бизнесе и не отвечает на вопросы о невыплаченных гонорарах. При этом у актера есть целых три продюсерские компании, которые пока продолжают функционировать.