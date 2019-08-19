Сергея Жигунова обвиняют в мошенничестве

56-летний Сергей Жигунов известен широкому зрителю преимущественно как актер, но сейчас он больше занимается продюсированием сериалов и фильмов. На новом поприще артист не добился больших успехов: в 2016 году его уже признавали банкротом, а спустя пару лет сотрудники, работавшие с Жигуновым, обвинили его в мошенничестве.

В 2018 году на экраны вышел сериал «Динозавр» с Александром Панкратовым-Черным в главной роли. Практически все участники съемочного процесса остались без гонораров. Уже позднее выяснилось, что они не получили на руки копии трудовых договоров, поэтому доказать правоту в суде оказалось сложно.

«Год мне не платили. Сумма небольшая, но все же. Хотел Жигунова в подъезде подкараулить, поговорить по-мужски. Но он бегает, как трусливый кролик. Я звонил, грубил, и в итоге со мной рассчитались. Притом знаю, что со стороны Жигунова были угрозы в адрес тех, кто просит деньги. Исполнителям главных ролей он платит, эпизодникам — нет. Не говорю уже про осветителей, гримеров», — рассказал актер Кирилл Захаров.

Из-за невыплаты заработных плат на Сергея даже подали в суд: компания «Синелекс», занимавшаяся сведением звука и монтажом сериала «Куба», хочет решить конфликт с продюсером в правовом поле. Однако сам Жигунов, по информации журналистов, также пытается с помощью адвокатов доказать банкротство.

Еще один скандал случился во время съемок сериала «Горюнов». Изначально режиссером проекта был назначен Владимир Балкашинов, но через несколько месяцев он уволился. Уже позднее постановщик признался, что просто не смог нормально работать с Жигуновым.

«Столько грязи, непорядочности терпеть я больше не мог. Жигунов совсем перестал платить питерскому продакшену — они начали вкладывать в сериал свои деньги. Но Сережа взял и перенес проект в Москву, чтобы не платить питерским и дальше. Те подавали в суд на Жигунова, но у него же есть люди какие-то. В итоге суд проиграли», — объяснил Балкашинов.