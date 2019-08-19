Если ваш шеф делает эти четыре вещи, значит пора увольняться

Но как узнать, что действительно пришла пора попрощаться? Если вы замечаете один из следующих тревожных признаков, значит настало время искать новую работу.

1. Босс заставляет вас чувствовать «увядание».

Руководитель должен вдохновлять, стимулировать личностный рост, испытывать вас, учить и направлять. Лучшие среди начальников помогают сотрудникам исправить их слабые стороны и улучшить сильные.

В ходе исследования 2018-го года, проведенного учеными Тилбургского университета, было доказано, что если начальник помогает подчиненному в развитии его сильных сторон, это приводит к активному личностному росту и появлению чувства своей эффективности. В противном случае вы не развиваетесь, а увядаете. Вы тратите силы попусту и деградируете, поскольку все ваши таланты не находят применения и не развиваются.

Худший вариант – это начальник, который унижает, не хочет слушать и не ценит ваш вклад в достижение результатов компании, тем самым вынуждая уволиться. В таком случае вам остается только искать дверь со табличкой «Выход».

2. Руководитель подрывает ваши ценности.

И речь сейчас идет не о боссах, которые ради достижения важного результата заставляют вас постоянно нарушать правила. Речь о толстых, глухих и морально разложившихся личностях, которые неизменно вызывают чувство того, что ваша система ценностей находится под угрозой.

Ваши ценности – это все те простые вещи, которые вы делаете ежедневно и которые олицетворяют вашу сущность. Это все произведенные вами на протяжении дня небольшие впечатления, вместе формирующие общее представление о вас, как о человеке.

Когда ваши самые сокровенные ценности и убеждения проходят проверку на прочность, это затрагивает сердце, разум и душу. В итоге продолжительное счастье оказывается невозможным, а гложущее чувство несоответствия ожиданиям – неизбежным.

Результаты исследования 2015-го года, проведенные в Университете Англия Раскин (Великобритания), продемонстрировали существование очень сильной зависимости между ценностями человека и его мыслями, чувствами и поведением на работе. Следовательно, наличие сомнений в собственных ценностях ставит под сомнение сам смысл ходить на работу.

3. Руководитель выступает в роли надзирателя.

Нет ничего хуже, чем мелочный начальник, не дающий своим подчиненным свободно дышать.

Гретхен Спрайзер из Мичиганского университета на протяжении 20 лет проводила изучение расширения прав и возможностей на рабочих местах, в ходе которого обнаружила, что более свободные сотрудники отличаются повышенной продуктивностью труда, удовлетворенностью работой, верностью компании, хорошей мотивацией и менее склонны искать другую работу.

Если же говорить об обратном, то вы наверняка знаете, какие чувства вызывает мелочность босса. Крайне неприятные, а потому пришло время искать что-то получше.

4. Руководитель заставляет вас усомниться в себе сильнее, чем сама ситуация.

Это начальник, который постоянно подрывает вашу уверенность в себе, потому что всего, что вы делаете, недостаточно. Он никогда не отмечает ваши достижения, чрезмерно критичен (или, что еще хуже, приписывает ваши достижения себе) и открыто выбирает себе фаворитов (но вы не входите в их число).

Постоянные нападки отвлекают вас от реальной проблемы – от самого начальника и ситуации, в которой вы оказались. Из-за этого вы начинаете сомневаться в себе. А это уже преступление против личности.

Исследование Дэвида Игера из Университета Техаса в Остине показало, что студенты, чьи преподаватели были уверены в их знаниях, сдали тест лучше, чем те, в кого преподаватели не верили.

Укрепление уверенности другого человека в себе приводит к его успеху, который способствует дальнейшему росту самооценки. Если руководитель не дает положительной обратной связи, то вы обречены на порочный круг неудач.