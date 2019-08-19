В гостях у Александра Рогова: фото и видео из квартиры стилиста

Вся обстановка собиралась с нуля, со старой квартиры переехали лишь несколько вещей, но у всех, кто попадает в квартиру, складывается впечатление, что Александр живет здесь уже давно. У него самого такое же ощущение. «Мне не пришлось привыкать к интерьеру, — говорит он. — Люди часто пишут, что ремонт — это кошмар. Но у нас не было ничего подобного. Возможно, работы длились немного дольше, чем мне хотелось, но я не ускорял процесс. Наверное, поэтому проект получился таким гармоничным, ведь мы никуда не спешили».