В гостях у Александра Рогова: фото и видео из квартиры стилиста

Стилисту Александру Рогову не хватало места для хранения одежды, поэтому он купил новую квартиру, треть которой сразу отдал под гардероб, рассказывает журнал AD.
Задуматься о смене места жительства Александра Рогова заставил гардероб. «Мне не хватало места, одежда лежала на стульях и подоконниках, я понимал, что надо переезжать», — вспоминает стилист. Однако случилось все спонтанно: Александр наткнулся в Интернете на рекламу нового жилого комплекса, решил изучить, что там продают, и в итоге купил трое апартаментов.
«До того, как мы их объединили, я не видел пространство целиком и даже немного волновался, что все не поместится, — рассказывает хозяин. — Мне важно было поселиться на последнем этаже, чтобы над головой никто не ходил, и я искал квартиру с нюансом. Здесь, к примеру, есть два окна, через которые можно попасть на крышу».
Решить, какому пространству их отдать, было непросто, но положение спасла анфиладная планировка с коридором вдоль окон. Она позволяет пройти по всей квартире и выйти на обустроенную крышу, не попадая в личные зоны хозяина. При таком раскладе спальня и гардеробная получились в глубине, и, чтобы не лишать эти комнаты дневного света, их отделили перегородками из стекла.
В квартире всего две межкомнатные двери — в ванную комнату и гостевой санузел; остальное пространство воспринимается единым, и все шесть окон всегда на виду.
Гардеробная заняла треть квартиры и разделена стеной на две зоны (это позволило сконструировать дополнительные шкафы и стеллажи).
В одной зоне находится остров с аксессуарами, полки для обуви, сумок и коротких вещей. В другой — шкафы для уличной и длинной одежды и постирочная со стиральной и сушильной машинами Electrolux Perfect Care. С их помощью можно привести в порядок вещи после съемок, не сдавая их в химчистку.
Центральную часть квартиры площадью сто тридцать квадратных метров занимает общая зона с кухней и гостиной, а гардеробная и спальня расположены по разные стороны от нее. Причем удаленность этих двух комнат друг от друга хозяина не смущает — ему, наоборот, нравится дефилировать по коридору вдоль окон в домашнем халате.
Живет он здесь не один, а с британцем по кличке Кот. «На самом деле кот уверен, что это я у него живу, а не наоборот, — смеется хозяин. — Питомец идеально вписался в новый интерьер. Я даже завел в своем Instagram рубрику «Найди кота», потому что регулярно обнаруживаю его в самых необычных местах. Присутствие домашнего животного учитывалось и при планировке. Так, у Кота есть отдельный вход в гостевой санузел, где стоит его лоток.
В целом интерьер получился модным, что логично, но, по словам Рогова, это не было целью. Например, желание иметь розовый диван было высказано Александром еще в самом начале работы над проектом.
Вся обстановка собиралась с нуля, со старой квартиры переехали лишь несколько вещей, но у всех, кто попадает в квартиру, складывается впечатление, что Александр живет здесь уже давно. У него самого такое же ощущение. «Мне не пришлось привыкать к интерьеру, — говорит он. — Люди часто пишут, что ремонт — это кошмар. Но у нас не было ничего подобного. Возможно, работы длились немного дольше, чем мне хотелось, но я не ускорял процесс. Наверное, поэтому проект получился таким гармоничным, ведь мы никуда не спешили».