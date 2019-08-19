Юри Ратас отдохнул от семейки Хельме в компании Эдгара Сависаара

Премьер-министр Эстонии Юри Ратас всю прошлую неделю должен был заниматься решением проблем, созданных Мартом и Мартином Хельме.
И как только у премьера среди всех этих хитросплетений выдается свободная минутка, его можно застать за игрой в настольный теннис или в волейбол.
Когда Ратас был моложе, он славился игрой в баскетбол, но в этот раз можно подглядеть, как премьер играет в волейбол в одной команде с министром социальных дел Танелем Кийком.
Но когда спорт не помогает полностью решить все проблемы, на помощь приходит предшественник Эдгар Сависаар, с которым Юри Ратас встретился и переговорил в Варемурру.
Напомним, что на прошлой неделе разразился скандал, в ходе которого замещающий министра внутренних дел Мартин Хельме пытался отправить в отставку гендиректора полиции Эльмара Вахера, но у них это не получилось и Юри Ратасу пришлось публично извиняться перед народом.