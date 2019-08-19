Юри Ратас отдохнул от семейки Хельме в компании Эдгара Сависаара

И как только у премьера среди всех этих хитросплетений выдается свободная минутка, его можно застать за игрой в настольный теннис или в волейбол.

Когда Ратас был моложе, он славился игрой в баскетбол, но в этот раз можно подглядеть, как премьер играет в волейбол в одной команде с министром социальных дел Танелем Кийком.

Но когда спорт не помогает полностью решить все проблемы, на помощь приходит предшественник Эдгар Сависаар, с которым Юри Ратас встретился и переговорил в Варемурру.

Юри Ратас и Эдгар Сависаар в Варемурру ФОТО: Facebook