Пять самых опасных продуктов для кошек, которые им нельзя давать никогда

Даже тем котам, которые едят промышленный корм, владельцы часто дают продукты со своего стола. Но есть те, которыми не надо пытаться накормить домашнего питомца, так как можно только вред его здоровью нанести, пишет Zen.yandex.ru
Лук и чеснок
Кошки не особо любят лук и чеснок, но иногда хозяева дают им попробовать. Они верят, что чеснок может избавить животное от глистов. Также эти продукты есть в некоторых готовых блюдах, которые дают любимцам. От одной порции ничего страшного не будет, но сера со временем накопятся в организме. А это разрушает кровяные тельца и вызывает хроническое отравление.
Колбаса
Многие владельцы котов считают, что колбаса – вкусное лакомство для животного. Но давать питомцу колбасные изделия, сардельки и и сосиски – не самая лучшая идея. Дело даже не в сое или субпродуктах в еt составе, а в приправах и добавках. Это соль с перцем и те же не полезные для любимца лук и чеснок. А консерванты и всевозможные красители, с которыми ваша печень справится без труда, для животного опасны.
Самая вредная для кота – сырокопченая колбаса. Даже один ломтик может воспалить поджелудочную железу и привести к рвоте.
Виноград
Свежий или засушенный виноград может привести к почечной недостаточности. Не давайте животному играть с ягодами, устав, оно может захотеть съесть их. Если началась рвота, питомец отказывается от еды, но многое пьёт, у него может быть отравление.
Куриные и рыбные кости
Часто котам кидают со стола кости, рыбные головы. Но не все понимают, что они могут застрять в пищеводе, травмировать ЖКТ. Если животное съест много костей, они вызовут запор.
Жирные молочные продукты
Давать питомцу молоко, сметану, сыры – старый стереотип. Но не все коты усваивают лактозу. Молоко может вызывать у таких животных понос. А регулярное употребление жирной молочки даёт непосильную нагрузку на печень и поджелудочную железу.