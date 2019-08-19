Пять самых опасных продуктов для кошек, которые им нельзя давать никогда

Лук и чеснок

Кошки не особо любят лук и чеснок, но иногда хозяева дают им попробовать. Они верят, что чеснок может избавить животное от глистов. Также эти продукты есть в некоторых готовых блюдах, которые дают любимцам. От одной порции ничего страшного не будет, но сера со временем накопятся в организме. А это разрушает кровяные тельца и вызывает хроническое отравление.

Колбаса

Многие владельцы котов считают, что колбаса – вкусное лакомство для животного. Но давать питомцу колбасные изделия, сардельки и и сосиски – не самая лучшая идея. Дело даже не в сое или субпродуктах в еt составе, а в приправах и добавках. Это соль с перцем и те же не полезные для любимца лук и чеснок. А консерванты и всевозможные красители, с которыми ваша печень справится без труда, для животного опасны.

Самая вредная для кота – сырокопченая колбаса. Даже один ломтик может воспалить поджелудочную железу и привести к рвоте.

Виноград

Свежий или засушенный виноград может привести к почечной недостаточности. Не давайте животному играть с ягодами, устав, оно может захотеть съесть их. Если началась рвота, питомец отказывается от еды, но многое пьёт, у него может быть отравление.

Куриные и рыбные кости

Часто котам кидают со стола кости, рыбные головы. Но не все понимают, что они могут застрять в пищеводе, травмировать ЖКТ. Если животное съест много костей, они вызовут запор.

Жирные молочные продукты