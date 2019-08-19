Врачи рассказали, сколько стаканов яблочного сока можно пить в неделю

Яблочный сок лучше не употреблять на голодный желудок. Высокая кислотность может оказать раздражающее действие на желудочно-кишечный тракт. Кроме того, кислоты могут негативно влияют на эмаль зубов, поэтому специалисты и рекомендуют пить сок через трубочку, рассказывает Лайф.
— Сок может резко повысить уровень глюкозы в крови, поэтому лучше его пить в первой половине дня, — передает АГН «Москва» слова диетолога московского департамента здравоохранения Антонины Стародубовой.
В целом свежевыжатый яблочный сок улучшает общее состояние организма, обмен веществ, нормализует работу желудочно-кишечного тракта. А вот в пакетированных соках не так много полезных элементов, к тому же в них содержится много сахара. Поэтому при частом употребление таких напитков повышается риск ожирения и развития сахарного диабета.