Пн, 19.08.2019
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Врачи рассказали, сколько стаканов яблочного сока можно пить в неделю

Яблочный сидр. Иллюстративное фото.

ФОТО: Mykola Lunov / PantherMedia / Mykola Lunov

Яблочный сок лучше не употреблять на голодный желудок. Высокая кислотность может оказать раздражающее действие на желудочно-кишечный тракт. Кроме того, кислоты могут негативно влияют на эмаль зубов, поэтому специалисты и рекомендуют пить сок через трубочку, рассказывает Лайф.

Врачи советуют пить свежевыжатый яблочный сок через трубочку и не более трех стаканов в неделю. Всё из-за повышенного содержания органических кислот в этом напитке.

— Сок может резко повысить уровень глюкозы в крови, поэтому лучше его пить в первой половине дня, — передает АГН «Москва» слова диетолога московского департамента здравоохранения Антонины Стародубовой.

В целом свежевыжатый яблочный сок улучшает общее состояние организма, обмен веществ, нормализует работу желудочно-кишечного тракта. А вот в пакетированных соках не так много полезных элементов, к тому же в них содержится много сахара. Поэтому при частом употребление таких напитков повышается риск ожирения и развития сахарного диабета.

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