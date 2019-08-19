Пн, 19.08.2019
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Анита Цой в купальнике взбудоражила народ

Анита Цой

ФОТО: SCANPIX

Певица Анита Цой опубликовала в своем Instagram-аккаунте новый пост. Исполнительница поразила поклонников своей открытостью и отсутствием стеснения, пишут Дни.ру.

На снимке звезда позирует лежа на яхте в темно-синем слитном купальнике. Стоит отметить, что на ее лице нет ни капли макияжа.

Само фото не отретушировано и без фильтров. Анита не стесняется своих особенностей фигуры и открыто демонстрирует их. Например, в кадре видно небольшую складочку на животе, но артистку это не смутило.

Доброе утро. Потихоньку прихожу в себя: дышу морским воздухом, высыпаюсь, ем свежие морепродукты и продолжаю восстанавливать ногу. Спокойный летний режим ей, похоже, на пользу,

– подписала фото звезда.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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Реакция поклонников была довольно неоднозначной. Некоторые отметили, что выкладывать фото с недостатками было весьма опрометчивым решением. Другие, наоборот, поддержали Аниту. Они стали заваливать ее комплиментами. "Дорогая Анита, вы прекрасны и у вас шикарная фигура! И не надо вам худеть!", – отметил фолловер.

Очень красивое фото с красивой женщиной!

– заявила фанатка.

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