Анита Цой в купальнике взбудоражила народ

На снимке звезда позирует лежа на яхте в темно-синем слитном купальнике. Стоит отметить, что на ее лице нет ни капли макияжа.

Само фото не отретушировано и без фильтров. Анита не стесняется своих особенностей фигуры и открыто демонстрирует их. Например, в кадре видно небольшую складочку на животе, но артистку это не смутило.

Доброе утро. Потихоньку прихожу в себя: дышу морским воздухом, высыпаюсь, ем свежие морепродукты и продолжаю восстанавливать ногу. Спокойный летний режим ей, похоже, на пользу,

– подписала фото звезда.

Реакция поклонников была довольно неоднозначной. Некоторые отметили, что выкладывать фото с недостатками было весьма опрометчивым решением. Другие, наоборот, поддержали Аниту. Они стали заваливать ее комплиментами. "Дорогая Анита, вы прекрасны и у вас шикарная фигура! И не надо вам худеть!", – отметил фолловер.

Очень красивое фото с красивой женщиной!