«Вот мое тело»: Дочь Любови Толкалиной объяснила свою любовь к откровенным фото

Дочь 41-летней Любови Толкалиной и 53-летнего Егора Кончаловского устроила чувственную фотосессию. 18-летняя Мария позировала в бикини. Девушка объяснила, почему не видит в этом ничего предосудительного, пишет Cosmo.
Дочь актрисы и режиссера предстала на снимке в минималистичном черном купальнике. «Вот мое тело. Другого у меня не будет», — написала Мария.
Она призналась, что готова делиться с фолловерами более откровенными снимками. «Будь моя воля, я бы вообще выкладывала такие фотография, где я такая, какая есть, без прикрас, даже без одежды», — отметила девушка в Instagram.
Подписчики поддержали рассуждения Марии. «Я люблю красивую эстетику, даже если это откровенно», «В молодости можно всё», «Красивые откровенные фотографии — это искусство», — прокомментировали они.
Однако несколько фолловеров возразили дочери Толкалиной и Кончаловского. «В женщине должна присутствовать стыдливость», «Откровения, наверное, здесь будут лишними. Если совсем без одежды, не все поймут», «Многое зависит от вкуса и видения фотографа», — заметили пользователи.