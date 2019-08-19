Пн, 19.08.2019
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  • «Вот мое тело»: Дочь Любови Толкалиной объяснила свою любовь к откровенным фото

«Вот мое тело»: Дочь Любови Толкалиной объяснила свою любовь к откровенным фото

Дочь Толкалиной и Кончаловского

ФОТО: Instagram

Дочь 41-летней Любови Толкалиной и 53-летнего Егора Кончаловского устроила чувственную фотосессию. 18-летняя Мария позировала в бикини. Девушка объяснила, почему не видит в этом ничего предосудительного, пишет Cosmo.

Дочь актрисы и режиссера предстала на снимке в минималистичном черном купальнике. «Вот мое тело. Другого у меня не будет», — написала Мария.

Мария Михалкова-Кончаловская в купальнике
Мария Михалкова-Кончаловская в купальнике
instagram.com/welcometomaria

Она призналась, что готова делиться с фолловерами более откровенными снимками. «Будь моя воля, я бы вообще выкладывала такие фотография, где я такая, какая есть, без прикрас, даже без одежды», — отметила девушка в Instagram.

По ее мнению, в человеческой красоте не может быть ничего пошлого и развратного. «Это и есть истина», — заключила Михалкова-Кончаловская.

Подписчики поддержали рассуждения Марии. «Я люблю красивую эстетику, даже если это откровенно», «В молодости можно всё», «Красивые откровенные фотографии — это искусство», — прокомментировали они.

Мария Михалкова-Кончаловская в нижнем белье
Мария Михалкова-Кончаловская в нижнем белье
instagram.com/welcometomaria

Однако несколько фолловеров возразили дочери Толкалиной и Кончаловского. «В женщине должна присутствовать стыдливость», «Откровения, наверное, здесь будут лишними. Если совсем без одежды, не все поймут», «Многое зависит от вкуса и видения фотографа», — заметили пользователи.

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