Лена Катина из группы t.A.T.u разводится с мужем

Новость о том, что Лена Катина разводится с музыкантом Сашо Кузмановичем, подтвердил ее пиар-директор Иван Кудрявцев. "Лена действительно разводится. На днях состоится первое судебное заседание", – сообщил он.

Решение юридических вопросов не займет много времени – Лена и Сашо не имеют претензий друг к другу. Бывшие влюбленные договорились, что их четырехлетний сын Александр останется с Леной в Москве. Певица не намерена чинить препятствий Сашо во встречах с ребенком.

Говорят, решение разойтись супруги приняли давно. "Сначала все было прекрасно, а потом произошло охлаждение отношений. По какой причине? Да по разным… Они пробовали вернуть былую страсть, но не удалось. Ради сына остались друзьями. Сашо будет видеть ребенка тогда, когда захочет. Лена обещает не препятствовать их общению", – цитирует человека из близкого окружения Катиной и Кузмановича StarHit.