Лена Катина из группы t.A.T.u разводится с мужем

Слухи о том, что в семье Лены Катиной не все гладко, муссировались давно. И вот в окружении певицы подтвердили информацию, пишут Дни.ру.
Новость о том, что Лена Катина разводится с музыкантом Сашо Кузмановичем, подтвердил ее пиар-директор Иван Кудрявцев. "Лена действительно разводится. На днях состоится первое судебное заседание", – сообщил он.
Решение юридических вопросов не займет много времени – Лена и Сашо не имеют претензий друг к другу. Бывшие влюбленные договорились, что их четырехлетний сын Александр останется с Леной в Москве. Певица не намерена чинить препятствий Сашо во встречах с ребенком.
Говорят, решение разойтись супруги приняли давно. "Сначала все было прекрасно, а потом произошло охлаждение отношений. По какой причине? Да по разным… Они пробовали вернуть былую страсть, но не удалось. Ради сына остались друзьями. Сашо будет видеть ребенка тогда, когда захочет. Лена обещает не препятствовать их общению", – цитирует человека из близкого окружения Катиной и Кузмановича StarHit.
Напомним, что бывшая солистка группы t.A.T.u вышла замуж за сербского рок-музыканта Сашо Кузмановича, который старше ее на девять лет, в августе 2013 года. Долгое время пара жила на побережье Лос-Анджелеса. До заключения брака Лена Катина была много лет знакома со своим избранником.