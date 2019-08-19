Женщины этих трех знаков Зодиака больше всех заслуживают уважения, но не получают его
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Уважение — важная часть не только любовных, но и любых других отношений. Мы уважаем других и в ответ ждём уважения от них.
Но зачастую этого не происходит, и вовсе не по нашей вине.
Возможно, во всём виноваты звёзды? Астрологи считают, что да!
Сколько бы ни прилагали усилий женщины этих знаков Зодиака, они не могут добиться должной любви и уважения со стороны окружающих...
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