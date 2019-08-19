Любовь прошла? Игорь Николаев снял обручальное кольцо

На самом деле Николаев уже очень давно не носит это символичное украшение и это никаким образом не связано с предположениями о его грядущем разводе с Юлией Проскуряковой. Если бы фанаты были более внимательны, то заметили ли бы, что Игорь снял обручальное кольцо не день и не два назад. Вероятно, у этого есть какое-нибудь прозаичное объяснение. Например, что артист попросту боится его потерять в дороге, поэтому предпочитает оставлять его дома.