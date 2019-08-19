«Свадьба с Потапом - это фейк»: СМИ заподозрили Настю Каменских в романе с женатым инструктором

Поводом для таких разговоров среди поклонников знаменитости, состоящей в официальном браке со своим партнером по музыкальному проекту Алексеем Потапенко (Потап), послужил снимок, на котором Настя Каменских позирует в лучах восходящего солнца с женатым отцом троих детей, фитнес-тренером Андреем Хомицким.

«Даже не представляете, какой это кайф, когда еще все спят, встретить рассвет в компании Андрея Хомицкого! И не просто, а с выгодой. Всем передаем солнечное настроение и заряд бодрости», - подписала фото с бодибилдером артистка.

Сам спортсмен в комментарии к посту отметил: «Сегодня на пробежке вспоминали с Настей Каменских, как начинался наш спорт, и даже погоду и одежду, в которой бегали первые тренировки. А место, где сделали фото, всегда было и остается одним из самых любимых в Ботаническом саду».

Настя и тренер Андрей Хомицкий ФОТО: Instagram

Примечательно, что Каменских и раньше время от времени публиковала совместные снимки с Хомицким, но после замужества ее снимки с бодибилдером стали вызывать недоумение среди ее поклонников.

В светской тусовке уже давно обсуждают сплетни о том, что свадьба Потапа и Насти на самом деле является фейком для привлечения внимания к сольному проекту певицы.

«У всех, кто в курсе дела, свадьба Потапа с Настей вызвала лишь очередную улыбку. Есть абсолютная уверенность, что это фейк, ложь и пиар. Просто Настю запустили как самостоятельный проект. И понадобился какой-то инфоповод, чтобы ее продвигать. Поэтому жена Потапа Ира Горовая с такой радостью пришла на эту свадьбу. Предвкушала будущие проценты от гастролей Насти. С Ирой у Потапа по-прежнему общий бизнес. Может быть, он формально и развелся. Может, с Настей в загс сходил. Но их свадьба - все равно фейк», - уверен осведомленный источник. Его слова приводит «Экспресс Газета».

Настя и тренер Андрей Хомицкий ФОТО: Instagram