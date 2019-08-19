Пн, 19.08.2019
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  • «Свадьба с Потапом - это фейк»: СМИ заподозрили Настю Каменских в романе с женатым инструктором

«Свадьба с Потапом - это фейк»: СМИ заподозрили Настю Каменских в романе с женатым инструктором

Настя Каменских

ФОТО: Instagram

Пользователи Сети и украинские СМИ обсуждают слухи о том, что известная певица Настя Каменских завела любовника, сообщает Topnews.

Поводом для таких разговоров среди поклонников знаменитости, состоящей в официальном браке со своим партнером по музыкальному проекту Алексеем Потапенко (Потап), послужил снимок, на котором Настя Каменских позирует в лучах восходящего солнца с женатым отцом троих детей, фитнес-тренером Андреем Хомицким.

«Даже не представляете, какой это кайф, когда еще все спят, встретить рассвет в компании Андрея Хомицкого! И не просто, а с выгодой. Всем передаем солнечное настроение и заряд бодрости», - подписала фото с бодибилдером артистка.

Сам спортсмен в комментарии к посту отметил: «Сегодня на пробежке вспоминали с Настей Каменских, как начинался наш спорт, и даже погоду и одежду, в которой бегали первые тренировки. А место, где сделали фото, всегда было и остается одним из самых любимых в Ботаническом саду».

Настя и тренер Андрей Хомицкий

ФОТО: Instagram

Примечательно, что Каменских и раньше время от времени публиковала совместные снимки с Хомицким, но после замужества ее снимки с бодибилдером стали вызывать недоумение среди ее поклонников.

В светской тусовке уже давно обсуждают сплетни о том, что свадьба Потапа и Насти на самом деле является фейком для привлечения внимания к сольному проекту певицы.

«У всех, кто в курсе дела, свадьба Потапа с Настей вызвала лишь очередную улыбку. Есть абсолютная уверенность, что это фейк, ложь и пиар. Просто Настю запустили как самостоятельный проект. И понадобился какой-то инфоповод, чтобы ее продвигать. Поэтому жена Потапа Ира Горовая с такой радостью пришла на эту свадьбу. Предвкушала будущие проценты от гастролей Насти. С Ирой у Потапа по-прежнему общий бизнес. Может быть, он формально и развелся. Может, с Настей в загс сходил. Но их свадьба - все равно фейк», - уверен осведомленный источник. Его слова приводит «Экспресс Газета».

Настя и тренер Андрей Хомицкий

ФОТО: Instagram

Он подчеркнул, что в паре Насти и Потапа «точно нет» любви.

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