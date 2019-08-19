Растворимый кофе: вред и польза

Гранулированный растворимый кофе немного дороже порошкового, хотя именно из порошка гранулы и образуются: его повторно увлажняют паром, крупинки слипаются в гранулы. И еще один вид — сублимированный растворимый кофе. Кофейные зерна перемалываются в пыль и замораживаются вместе с водой. Затем специальный аппарат извлекает из них жидкость, образуя сухие плитки кофе. Их повторно размалывают, превращая в крупинки большего размера по сравнению с порошком. В сублимированный кофе не добавляются ароматизаторы, потому что технология приготовления позволяет сохранить настоящий вкус и аромат. Для организма не существует разницы в видах растворимого кофе: сублимированный сказывается на здоровье точно так же, как порошковый или гранулированный.

Полезен ли растворимый кофе для организма?

Пользы для организма у растворимого напитка немного. Специалисты отмечают, что кофе обладает мочегонным эффектом и помогает выводить лишнюю воду из организма, снять отеки. Еще к плюсам напитка относится его низкая цена, скорость приготовления и быстрая возможность взбодриться

Растворимый кофе — вред?

Психологическую зависимость растворимый кофе вызывает быстрее, чем зерновой. При этом, как отмечают специалисты, на вопрос «вредно ли пить много растворимого кофе?» ответ однозначный: вредно.

В первую очередь страдает нервная система. Кофеина в растворимом напитке больше, чем в натуральных зернах. Из-за частого потребления «раствора» нервная система расшатывается: человеку сложно включиться в работу с утра без чашки кофе, а как только организм приходит в норму после кофеиновой встряски, то в него поступает следующая порция бодрящего напитка. Появляются раздражительность, нервозность, бессонница. Кофе повышает артериальное давление, из-за чего страдает сердечно-сосудистая система. В растворимом кофе присутствует хлорогеновая кислота, которая может стать причиной развития болезней сердца и спровоцировать инфаркт.

Необходимый нашим суставам кальций вымывается из организма с помощью кофеина. Поэтому даже у молодых кофеманов могут быть проблемы с коленями или боли в локтях.

Растворимый кофе раздражает стенки желудка и ударяет по слизистой. Гастрит, язва, повышенная кислотность — возможные заболевания любителей этого напитка. И хотя рекламные слоганы заявляют, что растворимый кофе безвреден и помогает сохранить фигуру, верить этому не стоит. Маркетинговые уловки могут привести к появлению целлюлита у женщин и проблемам с кожей у мужчин. Ароматические и вкусовые добавки — это не натуральные компоненты, они также могут негативно сказаться на здоровье человека.

Врачи замечают, что не нужно пить растворимый кофе на голодный желудок. Если очень хочется, можно побаловать себя напитком через 30–40 минут после еды — так интоксикация организма будет менее опасной. И через 15 минут стоит выпить стакан воды, чтобы избежать обезвоживания.