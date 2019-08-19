Пн, 19.08.2019
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Альбина Джанабаева пожаловалась на отпуск

Альбина Джанабаева

ФОТО: Instagram

Артистка обещала в ближайшее время «с удовольствием сбросить» лишний вес, пишет Пятый канал.

Экс-участница группы «ВИА Гра» Альбина Джанабаева выложила новый пост в Instagram, в котором пожаловалась на последствия отпуска, отразившегося на фигуре. Супруга Валерия Меладзе вместе с семьей отдыхала на юге Франции, а также в Испании. Альбина с удовольствием делилась с поклонниками снимками из солнечных стран.

Певица осталась в восторге от путешествия, однако как большой любитель деликатесов не смогла отказать себе в удовольствии вкусно поесть и набрала пару лишних килограммов.

«Результат: довольные дети, счастливые глаза, легкий бронзовый оттенок кожи, выгоревшие волосы и пара лишних килограммов», — написала артистка. Однако, по словам Джанабаевой, она поставила себе задачу избавиться от лишнего и с понедельника начать тренировки.

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