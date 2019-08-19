Альбина Джанабаева пожаловалась на отпуск

Экс-участница группы «ВИА Гра» Альбина Джанабаева выложила новый пост в Instagram, в котором пожаловалась на последствия отпуска, отразившегося на фигуре. Супруга Валерия Меладзе вместе с семьей отдыхала на юге Франции, а также в Испании. Альбина с удовольствием делилась с поклонниками снимками из солнечных стран.

Певица осталась в восторге от путешествия, однако как большой любитель деликатесов не смогла отказать себе в удовольствии вкусно поесть и набрала пару лишних килограммов.