Астролог Павел Глоба назвал четыре самых истеричных знака Зодиака

По словам известного российского астролога Павла Глобы, в зодиакальном кругу есть четыре знака Зодиака, чаще других склонные проявлять свои эмоции, рассказывает Topnews.
Так, типичными истеричками, как заявил специалист, являются Раки. Он отмечает, что представители этого знака Зодиака напрасно думают, что могут все контролировать и сохранять спокойствие даже в самых сложных ситуациях. Однако на самом деле они эмоционально реагируют абсолютно на все, а в случае присутствия проблем и вовсе склонны набрасываться на окружающих со своими переживаниями.
Львы тоже склонны впадать в истерику, хотя представители этого знака Зодиака и не торопятся показать свои эмоции окружающим. Они выливают все накопившееся дома, пока их не видят за пределами родных стен. Однако от истерии Львов страдают домочадцы.
Постоянно сдают нервы у Водолеев. Этот знак любит, чтобы все было так, как он хочет, а если что-то идет не по сценарию, начинает метать молнии. Также этот знак является одним из самых ревнивых, и именно на этой почве Водолеи склонны истерить больше всего.
Эмоциональные Рыбы переживают из-за любой ситуации, и их натура способна привести к истерике из-за любой мелочи. Представители этого знака Зодиака уверены, что компетентно разбираются практически в любых вопросах и начинают проявлять раздражение в случае, если собеседнику непонятно то, что уже давно ясно самим Рыбам.