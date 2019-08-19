Астролог Павел Глоба назвал четыре самых истеричных знака Зодиака

Так, типичными истеричками, как заявил специалист, являются Раки. Он отмечает, что представители этого знака Зодиака напрасно думают, что могут все контролировать и сохранять спокойствие даже в самых сложных ситуациях. Однако на самом деле они эмоционально реагируют абсолютно на все, а в случае присутствия проблем и вовсе склонны набрасываться на окружающих со своими переживаниями.

Львы тоже склонны впадать в истерику, хотя представители этого знака Зодиака и не торопятся показать свои эмоции окружающим. Они выливают все накопившееся дома, пока их не видят за пределами родных стен. Однако от истерии Львов страдают домочадцы.

Постоянно сдают нервы у Водолеев. Этот знак любит, чтобы все было так, как он хочет, а если что-то идет не по сценарию, начинает метать молнии. Также этот знак является одним из самых ревнивых, и именно на этой почве Водолеи склонны истерить больше всего.