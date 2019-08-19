Стали известны имена наставников нового сезона шоу «Голос 60+»

Прошлой осенью Первый канал доказал, что 60-летний рубеж — не повод ставить на своей жизни крест. «Никогда не поздно начать, никогда не поздно мечтать, никогда не поздно стать первым», — говорил бессменный ведущий проекта Дмитрий Нагиев.

Дебютный сезон проекта «Голос 60+» имел такой успех, что руководство телешоу решило повторить его и в этом году. В музыкальном конкурсе вновь приняли участие вокалисты старшего поколения, однако допущены к «слепым» прослушиваниям оказались лишь те, кто успешно преодолел стадию отборочных кастингов, которые длились в съемочных павильонах все лето.

Съемки первого выпуска стартуют 19 августа, а вот премьера состоится этой осенью. До сих пор главной тайной оставались имена новых наставников. И если «первопроходцами» были певица Пелагея, Валерий Меладзе, Лев Лещенко и Леонид Агутин, то в этот раз знаменитые красные кресла, помимо Лещенко и Пелагеи, займут Валерия и Михаил Боярский.