Посвящение в рыцари и пиратская вечеринка: как сын Жанны Фриске праздновал шестилетие

Актер добавил, что после была организована вечеринка в детском саду с пятью ряжеными и тридцатью приглашенными пиратами-аниматорами, дискотекой, бумажным фейерверком и тортом в форме разбойника Черная борода. Подарки от членов семьи Шепелев перечислять не стал, а сам он подарил Платону кикер — настольный футбол.

После такого праздника сложно поверить, что Дмитрий не балует сына, но по словам самого телеведущего, «следующую часть года он будет держать себя в руках». «Правила относительно подарков достаточно простые: существенные презенты, те, о которых мечтает — не чаще раза в месяц. Книги, наклейки, журналы, карточки, раскраски, настольные игры и прочее — по заслугам: в качестве поощрения, например, за победу в футбольном матче или отличную оценку на уроке по фортепиано», — пишет звездный папа.

Также мужчина заявил, что, если на выходе из магазина игрушек с покупками он слышит: «А когда будут новые подарки?» — незамедлительно предлагает вернуть купленное. «Наслаждайся этими — все остальное потом», говорю я и это работает. А еще я научил говорить «спасибо» даже за незначительный презент. И еще научил ждать - желания сбываются для тех, кто умеет быть терпелив», — подытожил Шепелев.