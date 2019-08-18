Шокирующие снимки: обнародованы фотографии обнаженной Мэрилин Монро в морге

Сын фотографа Ли Винера — Девик рассказал в интервью, что его отец, подкупив охранников морга двумя бутылками виски, сумел попасть внутрь и отснять пять кассет пленки с телом звезды, скончавшейся от передозировки лекарственными препаратами 4 августа 1962 года в Лос-Анджелесе.

Фотограф отправил три кассеты в журнал Life, среди них ставший известным снимок Мэрилин с биркой на большом пальце ноги. Другая фотография с лицом умершей актрисы вызвала возмущение поклонников.

Мэрилин Монро ФОТО: Скриншот из видео

Сын Ли Винера рассказал, что отец припрятал две кассеты с изображениями обнаженного тела звезды, не решившись предать их огласке. Он хранил их в сейфе, местонахождение которого так и не раскрыл до конца своей жизни. В 1993 году фотограф умер.

Труп Мэрилин Монро ФОТО: Скриншот из видео

Тело актрисы оставалось невостребованным в морге более 24 часов, отмечается в новом трехсерийном документальном фильме.

Труп Мэрилин Монро ФОТО: Скриншот из видео