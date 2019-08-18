В Сети появились фото молодой Аллы Пугачевой для журнала Vogue

римадонна российской эстрады всегда умела удивлять публику неожиданными образами. Она одна из первых начала надевать сексуальные наряды, которые потом обсуждал весь Советский Союз, хвасталась любовными похождениями и экспериментировала с внешностью. Так, Алла Борисовна была и брюнеткой, и блондинкой, а одно время красилась в огненно-рыжий цвет, пишет «Стархит».
В 1999 году в апреле она появилась на страницах российского Vogue. Снимал звезду британский фотограф Робин Деррик.
По слухам, тогда у Аллы Борисовны случился конфликт с главным редактором журнала Аленой Долецкой, которая попыталась навязать ей свое видение съемки. Многие знают о том, что Пугачевой сложно что-то указывать или заставлять, поэтому между двумя примами случился серьезный конфликт, но затем журналист решила поговорить с певицей и спокойно объяснить ей ситуацию. Звезда сцены оттаяла и в итоге сделала все так, как ее просили.
На снимках можно заметить, как она позирует с длинными прямыми волосами и в черном плаще. Почти все кадры выполнены в черно-белой цветовой гамме, на некоторых фотографиях Пугачева примеряет очки и красивую шляпку.
Пользователи Сети, увидевшие конечный результат, пришли в восторг от образа звезды. «Как ей идет такой стиль», «Красавица, совсем не изменилась, а ведь прошло двадцать лет», «Побольше бы таких крутых фотосессий», — написали поклонники.