В Сети появились фото молодой Аллы Пугачевой для журнала Vogue

В 1999 году в апреле она появилась на страницах российского Vogue. Снимал звезду британский фотограф Робин Деррик.

По слухам, тогда у Аллы Борисовны случился конфликт с главным редактором журнала Аленой Долецкой, которая попыталась навязать ей свое видение съемки. Многие знают о том, что Пугачевой сложно что-то указывать или заставлять, поэтому между двумя примами случился серьезный конфликт, но затем журналист решила поговорить с певицей и спокойно объяснить ей ситуацию. Звезда сцены оттаяла и в итоге сделала все так, как ее просили.

На снимках можно заметить, как она позирует с длинными прямыми волосами и в черном плаще. Почти все кадры выполнены в черно-белой цветовой гамме, на некоторых фотографиях Пугачева примеряет очки и красивую шляпку.

ФОТО: Instagram