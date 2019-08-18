Виды оливкового масла: как не потратить деньги на дорогостоящий продукт зря

Среди многих вопросов из серии «почему оливковое масло должно быть в каждом кухонном шкафу?» найдено множество ответных доказательств ученых. Среди свойств продукта – предотвращение болезней сердца, диабета, артрита и других заболеваний. А следящим за фигурой следует знать, что оливковое масло – самый полезный жир, который не влияет на увеличение веса. Но есть одна беда с продуктом, он слишком дорогой. Может смущать и выбор: значительные различия в ценах, обозначения на этикетках, даты и составы, сорта, какие виды подходят для жарки, а какие для салатов… Однако стоит обратить внимание на детали, и вы сможете выбрать идеальный для вас продукт.

Extra Virgin

Это король оливковых масел, ценится за свою натуральность. Это оливковое масло первого отжима, да еще и добытое только механическим путем. Это значит, что никакие химические и биохимические добавки для экстракции в нем не используются.

Стоит ли пояснять, почему у Extra Virgin самая высокая цена? Настоящий «экстра верджин» не может стоит дешево. На одну стандартную бутылочку масла уходит около килограмма оливок. Механическое производство помогает продукту сохранять максимум полезных веществ, что делает его полезным для здоровья.

Такое масло не подходит для жарки. При тепловой обработке теряются полезные свойства продукта, есть даже мнение, что на их месте могут появиться вредные. Лучше использовать Extra Virgin для заправки холодных блюд, салатов, приготовления маринадов и соусов. Кроме того, насыщенный вкус позволяет сделать из него простое блюдо – можно подать теплый хлеб и оливковое масло для макания (идеально!).

Оливковое масло. Иллюстративное фото. ФОТО: Panter Media/Scanpix

По вкусу масло может быть даже немного горьким, но при этом обладать очень вкусным ароматом и придавать нежность готовому блюду.

Хранить следует подальше от плиты и в темном сухом месте.

При покупке обязательно изучаем этикетку. Кислотность настоящего Extra Virgin - до 0,8 %. Это значит, что содержание олеиновой кислоты должно быть не более 0,8 граммов на 100 граммов масла. Считается, что низкая кислотность – показатель качества. Поскольку оливковое масло легко портится под воздействием тепла, воздуха и света – смотрим на целостность упаковки. В идеале, продукт должен быть в бутылке из затемненного стекла. По срокам – лучше, если оно хранится не более года после изготовления, дальше теряется вкус и полезные свойства.

Оливковое масло

Под таким названием обычно продается Pure olive oil, Olive oil, иногда с припиской refined. Есть небольшие различия, но их все объединяет способ изготовления – смешивание натурального Extra Virgin (около 10% - 15%) и очищенного масла, с возможным использованием химического отжима.

Оливковое масло. Иллюстративное фото. ФОТО: Panter Media/Scanpix

Цена такого масла будет ниже, но полезные свойства еще присутствуют в продукте. К тому же, с точки зрения кулинарных целей – это масло более универсальное, менее выраженный вкус позволяет сочетать его со многими продуктами. На нем можно смело жарить, а категория Pure подходит ценителям салатов, но не любителям яркого вкуса Extra Virgin.

Кислотность – не более 1,5%.

Pomace

Вы когда-нибудь задумывались, почему в одной бутылке дорогое масло, а в стоящей рядом очень дешевое, хотя и похожее? Секрет прост, скорее всего, оно из категории Pomace. По-другому это масло называют жмыховым. Получают масло при повторном отжиме остатков оливок. Для этого используются химические растворители и высокие температуры. В конце полученный продукт разбавляют небольшим количеством Extra Virgin, чтобы урегулировать вкус (в жмыхе большая кислотность).

Оливки. Иллюстративное фото. ФОТО: Panter Media/Scanpix