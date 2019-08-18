Самые неумелые знаки Зодиака в спальне среди мужчин

Эти представители сильного пола могут покорить даму своим юмором, успехами в бизнесе и романтичным настроем, но вот в постели они не самые умелые, пишет Zen.yandex.ru.
Узнайте, какие знаки Зодиака среди мужчин могут вас разочаровать, если вы окажитесь под одним одеялом.
Рыбы
Эти мужчины предпочитают стандартные позы и минимум экспериментов. Они боятся показаться пошлыми, поэтому редко говорят про близость. Зато они могут зажечь свечи и принести клубнику со сливками в спальню. Но горячего акта любви от них ожидать не нужно. Это самые скромники среди знаков Зодиака. Рыбы — мужчины-романтики, но не идеальные партнеры в спальне.
Девы
Мужчины этого знака Зодиака не могут прожить без флирта, но когда дело доходит до главного, они «сдуваются». Их терзают страхи по поводу размеров, собственных умений, даже поцелуи у них неуверенные и ребяческие. Дама с опытом будет казаться им великой развратницей, поэтому не спешите показывать все свои умения в спальне с мужчинами-Девами. Этих парней нужно постепенно готовить к необычным экспериментам и бурным порывам.
Близнецы
Это настоящие эгоисты, которые думают только о своих желаниях. Им не интересны эмоции партнерши. Для Близнецов считается делом принципа затащить даму в спальню Но оказавшись под одеялом с этим искусным соблазнителем, можно испытать великое разочарование. Эти парни любят спешить, не каждой женщине будет приятен такой кратковременный забег. Если вы готовы разделить постель с эгоистом, то этот вариант вам подойдет.