Самые неумелые знаки Зодиака в спальне среди мужчин

Узнайте, какие знаки Зодиака среди мужчин могут вас разочаровать, если вы окажитесь под одним одеялом.

Рыбы

Эти мужчины предпочитают стандартные позы и минимум экспериментов. Они боятся показаться пошлыми, поэтому редко говорят про близость. Зато они могут зажечь свечи и принести клубнику со сливками в спальню. Но горячего акта любви от них ожидать не нужно. Это самые скромники среди знаков Зодиака. Рыбы — мужчины-романтики, но не идеальные партнеры в спальне.

Девы

Мужчины этого знака Зодиака не могут прожить без флирта, но когда дело доходит до главного, они «сдуваются». Их терзают страхи по поводу размеров, собственных умений, даже поцелуи у них неуверенные и ребяческие. Дама с опытом будет казаться им великой развратницей, поэтому не спешите показывать все свои умения в спальне с мужчинами-Девами. Этих парней нужно постепенно готовить к необычным экспериментам и бурным порывам.

Близнецы