Большинство людей ест яблоки неправильно. А вы?

Яблоко – один из самых полезных фруктов в мире. Его рекомендуют есть все диетологи, так как оно приносит пользу фигуре и здоровью.

Как чаще всего люди их едят? Помыли и укусили, а потом обглодали до косточек и выкинули остатки. Но правильно ли это?

Сотрудники австралийского Технологического университета Граца решили выяснить, как люди едят этот фрукт. Оказалось, что большая часть людей делает это неправильно – по вышеописанному способу.

– В яблоке содержится много полезных элементов, которые положительным образом влияют на желудочно-кишечную систему и организм в целом. На один грамм яблока приходится около полумиллиона полезных бактерий, – объясняет диетолог Олег Пахомов.

Исследователи из Австралии выяснили, что около 90 процентов самых полезных микроорганизмов-пробиотиков находятся в той части фрукта, которую никто не ест – в сердцевине.