Александр Овечкин и Настасья Шубская впервые показали лицо сына

18 августа сыну известной российской пары исполнился один год. Молодые родители поделились совместной фотографией с ребенком, где впервые показали лицо мальчика. Под снимком супруги оставили нежное поздравление для малыша. «С днем рождения, наш любимый мальчик! Расти здоровым и самым счастливым! Спасибо, что выбрал нас своими родителями!», — написала Шубская в Instagram.

Александр и Настасья находятся в браке около двух лет. Свадьба нападающего клуба НХЛ и дочери Веры Глаголевой была одним из самых громких событий 2016 года. Позже выяснилось, что влюбленные планируют рождение малыша.

Овечкин и Шубская показали лицо малыша после крещения ФОТО: Instagram

Сергей стал первым ребенком для обоих родителей. Пока Настя была беременна, супруги не афишировали будущее прибавление в семье. После рождения сына, пара стала более открыто говорить о ребенке. В течение года Александр и Настасья бережно оберегали наследника и показывали публике мальчика только со спины. Модель признавалась, что это связано и с религиозными мотивами. При этом, Шубская обещала поклонникам, что покажет лицо маленького Сережи лишь после крещения.

Очевидно, Настя сдержала свое обещание, ведь неделю назад мальчик прошел священный обряд в Даниловом монастыре, а сегодня на странице в социальной сети подписчики модели с восхищением любуются наследником хоккеиста. «Он невероятный красавчик у вас! Очаровательный! Растите здоровыми, веселыми и счастливыми», «Фото красивое! Глаза у всех горят. Счастья вам! Вы супер-семья», «Вылитый отец», — умиляются в комментариях поклонники.