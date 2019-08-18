Александр Овечкин и Настасья Шубская впервые показали лицо сына

Сегодня семейная пара отмечает важное событие — день рождения единственного наследника Сережи. В честь праздника, возлюбленные решили поближе познакомить поклонников с малышом, пишет «Стархит».
18 августа сыну известной российской пары исполнился один год. Молодые родители поделились совместной фотографией с ребенком, где впервые показали лицо мальчика. Под снимком супруги оставили нежное поздравление для малыша. «С днем рождения, наш любимый мальчик! Расти здоровым и самым счастливым! Спасибо, что выбрал нас своими родителями!», — написала Шубская в Instagram.
Александр и Настасья находятся в браке около двух лет. Свадьба нападающего клуба НХЛ и дочери Веры Глаголевой была одним из самых громких событий 2016 года. Позже выяснилось, что влюбленные планируют рождение малыша.
Сергей стал первым ребенком для обоих родителей. Пока Настя была беременна, супруги не афишировали будущее прибавление в семье. После рождения сына, пара стала более открыто говорить о ребенке. В течение года Александр и Настасья бережно оберегали наследника и показывали публике мальчика только со спины. Модель признавалась, что это связано и с религиозными мотивами. При этом, Шубская обещала поклонникам, что покажет лицо маленького Сережи лишь после крещения.
Очевидно, Настя сдержала свое обещание, ведь неделю назад мальчик прошел священный обряд в Даниловом монастыре, а сегодня на странице в социальной сети подписчики модели с восхищением любуются наследником хоккеиста. «Он невероятный красавчик у вас! Очаровательный! Растите здоровыми, веселыми и счастливыми», «Фото красивое! Глаза у всех горят. Счастья вам! Вы супер-семья», «Вылитый отец», — умиляются в комментариях поклонники.
Действительно, на снимке вся семья светится от счастья. Отметим, что опубликованная фотография была сделана в храме, сразу же после церемонии крещения. Об этом говорит и наряд Настасьи, в котором она была семь дней назад на публикации с новостью о торжественном событии.