Медики назвали худшее для сердца, что можно сделать утром

Ученые заявили, что продукты, которые регулярно ест человек, связаны с риском развития ишемической болезни сердца, так как злоупотребление ими повышает уровень «вредного» холестерина. Они пояснили, что именно он вызывает сердечный приступ. Холестерин переполняет кровяные бляшки, которые формируются в микротрещине на стенке коронарной артерии. При разрыве подобного сгустка крови приток крови к сердцу полностью или частично прекращается, отчего возникает сердечный приступ. Больной чувствует сильную боль и сдавливание в груди, которая отдается в руку или плечо.

«По мере повышения уровня холестерина в крови возрастает и риск возникновения ишемической болезни сердца. Когда присутствуют другие факторы риска, угроза становится еще больше. То, что вы едите, может повлиять не только на уровень холестерина, но и на кровяное давление, избыточный вес и на шансы развития диабета», - заявили исследователи. И уточнили, что важно не только что, и когда мы едим.

Медики доказали, что пропуск самого важного приема пищи - завтрака, приводит к ожирению и высокому уровню холестерина, что повышает риск сердечно-сосудистых заболеваний, добавили медики.

«Это исследование показало, что важную роль играет не только то, что мы едим, но также и то, когда мы это делаем. Обычно, когда мы спешим, может показаться, что проще просто съесть первое, что попадется под руку, а не задумываться о пользе продукта. Но если вы потратите несколько минут на осознанный выбор блюда, вы сможете защитить здоровье своей сердечно-сосудистой системы», - уточнила врач Виктория Тейлор, автор исследования из Кардиологической ассоциации Великобритании.